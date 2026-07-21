La lluvia echa una mano para contener el incendio de Ejulve tras calcinar 1.400 hectáreas: "Hay que ser cautos y persistir"

Como caída del cielo, una tormenta ha echado una mano durante la tarde de este martes para evitar que el incendio de Ejulve, en Teruel, siguiera evolucionando. El fuego ya ha calcinado unas 1.400 hectáreas, sobre todo de monte bajo y ha obligado a evacuar a 266 personas del municipio de Molinos y las pedanías de La Cañadilla y Cirugeda.

La situación no parecía halagüeña durante la mañana. Pese a tener contener el fuego en la cabeza del incendio situada hacia las Cuevas de Cañart, un cambio en la dirección del viento ha provocado que “lo que ayer era cola se ha convertido en cabeza”, ha explicado el director de extinción, Felipe Rosado. Ello ha llevado a la evacuación preventiva de La Cañadilla y Cirujeda, dos pedanías del municipio de Aliaga.

“Lo hemos contenido con la entrada de nuevos medios y la climatología de esta tarde, un poco tormentosa, sin vientos fuertes ni racheados que movieran el incendio. Ha servido para aumentar la humedad y poder contenerlo”, añade Rosado.

A última hora del martes, el Cecopi ha analizado la evolución del incendio y ha confirmado que esta tormenta ha ayudado a la evolución positiva del fuego.

Sin embargo, la previsión de los próximos días no es tan positiva, ya que se esperan temperaturas muy elevadas con fuertes rachas de viento seco, por lo que se va a mantener un amplio operativo en la zona.

“La previsión de los dos próximos días es de condiciones muy favorables para la propagación de incendios, con altas temperaturas, viento seco y con rachas fuertes. Debemos mantener la cautela y consolidar el trabajo durante la noche”, ha apuntado el director de extinción.

A las 19.30 horas, el operativo de Infoar estaba compuesto por cuatro helicópteros ligeros, un helicóptero de coordinación, 13 cuadrillas terrestres, cuatro cuadrillas helitransportadas, siete autobombas y maquinaria pesada. A estos recursos se sumaban los medios aportados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y por las comunidades autónomas de Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña.

“Hoy contamos con apoyo de comunidades como Murcia, Comunidad Valenciana y Cataluña. En estos momentos hay grandes incendios activos en otros puntos del país y la disponibilidad de medios es más limitada, pero estamos respondiendo con todos los recursos que tenemos a nuestro alcance”, ha destacado el consejero.

De las 266 personas de Molinos, La Cañadilla y Cirugeda que han tenido que ser desalojadas, 30 han sido trasladadas al pabellón de Alcorisa, 83 en el albergue y 2 en una residencia.

Los bomberos de Zaragoza colaboran en las labores de extinción

Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza han participado en el dispositivo de emergencia desplegado con motivo del incendio forestal de Ejulve, en colaboración con el Gobierno de Aragón a través del Centro de Emergencias 112 Aragón.

El Ayuntamiento ha movilizado una Unidad de Intervención Forestal compuesta por un vehículo de mando, una autobomba, un vehículo nodriza, y nueve bomberos de Zaragoza.

La misión encomendada al equipo de Bomberos de Zaragoza ha consistido en proteger la evacuación de los vecinos de la pedanía de La Cañadilla. Parte del operativo permanece en la zona prestando apoyo dentro del dispositivo de emergencia.