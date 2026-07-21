Superficie calcinada por el incendio de Orés.

Superficie calcinada por el incendio de Orés. Javier Cebollada EFE

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Aragón da por controlado el incendio en Orés (Zaragoza) después de calcinar unas 15.700 hectáreas en una semana

Este lunes los mil vecinos evacuados ya podían volver a sus casas y la noche de este martes ha vuelto a dar una pequeña tregua.

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Zaragoza
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El Gobierno de Aragón ha dado por controlado el incendio que se desató el pasado miércoles en la localidad de Orés, en Zaragoza, y que ha arrasado 15.700 hectáreas de la comarca de las Cinco Villas.

Este lunes los mil vecinos evacuados de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo ya podían volver a sus casas y la noche de este martes ha vuelto a dar una pequeña tregua.

Según las últimas actualizaciones transmitidas a primera hora de este martes, el incendio ha evolucionado "muy bien" durante la noche y solo se han producido pequeñas reproducciones que se han controlado.

En las últimas horas, los trabajos se han centrado en continuar con las labores de vigilancia y enfriamiento de puntos calientes.

Ante este nuevo estado, el Gobierno de Aragón hablaba a primera hora de este martes de la posibilidad de darlo por controlado, algo que ha ocurrido, por fin, a las 19.20 horas de este martes.

Se trata del segundo incendio más grave de la historia de Aragón, y su origen está claro: la chispa de una empacadora, según adelantó EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

La virulencia de las llamas obligó a desplegar un importante operativo de 460 personas, entre medios de Aragón, la UME, el Ministerio, instituciones aragonesas y otras comunidades.

La intervención de tantísimos medios ha sido decisiva. También el viento, que tras días soplando en todas las direcciones y complicando las labores, ha permitido trabajar bien en los últimos días.