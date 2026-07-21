Aragón da por controlado el incendio en Orés (Zaragoza) después de calcinar unas 15.700 hectáreas en una semana

El Gobierno de Aragón ha dado por controlado el incendio que se desató el pasado miércoles en la localidad de Orés, en Zaragoza, y que ha arrasado 15.700 hectáreas de la comarca de las Cinco Villas.

Este lunes los mil vecinos evacuados de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba y Uncastillo ya podían volver a sus casas y la noche de este martes ha vuelto a dar una pequeña tregua.

Según las últimas actualizaciones transmitidas a primera hora de este martes, el incendio ha evolucionado "muy bien" durante la noche y solo se han producido pequeñas reproducciones que se han controlado.

En las últimas horas, los trabajos se han centrado en continuar con las labores de vigilancia y enfriamiento de puntos calientes.

Ante este nuevo estado, el Gobierno de Aragón hablaba a primera hora de este martes de la posibilidad de darlo por controlado, algo que ha ocurrido, por fin, a las 19.20 horas de este martes.

Se trata del segundo incendio más grave de la historia de Aragón, y su origen está claro: la chispa de una empacadora, según adelantó EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.

La virulencia de las llamas obligó a desplegar un importante operativo de 460 personas, entre medios de Aragón, la UME, el Ministerio, instituciones aragonesas y otras comunidades.

La intervención de tantísimos medios ha sido decisiva. También el viento, que tras días soplando en todas las direcciones y complicando las labores, ha permitido trabajar bien en los últimos días.