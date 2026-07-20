La UME se retira del incendio de Orés, aunque se pide prudencia: "Estabilizado no significa extinguido"

La Unidad Militar de Emergencias (UME) va a comenzar a retirarse de las labores de extinción del incendio declarado el pasado miércoles en Orés, en Zaragoza, y que se ha convertido en uno de los más graves de Aragón tras calcinar casi 16.000 hectáreas.

No obstante, un amplio dispositivo continuará las próximas horas y días en la comarca de las Cinco Villas para seguir consolidando el perímetro y evitar posibles reproducciones del incendio.

De hecho, a lo largo de este lunes se ha detectado la presencia de llamas en zonas del franco derecho, junto a Luesia, y en el lado izquierdo, cerca de Malpica de Arba, aunque sin afectar a las poblaciones y sin mayores incidencias.

Así se ha dado a conocer a última hora de este lunes tras la reunión del Cecopi, que continúa analizando durante todo el día la evolución del fuego y el avance de los trabajos de extinción.

Los trabajos durante las próximas horas seguirán marcados por la situación meteorológica y la presencia de viento y altas temperaturas. Preocupa la parte norte del incendio, que son las zonas próximas de Luesia y Uncastillo, ya que “se mantiene un régimen de vientos similar al de estos días”.

Mientras, en la zona sur, se espera que haya un viento del norte a lo largo de todo el martes.

Por otro lado, a lo largo de este martes continuará el realojo progresivo de los vecinos de los cinco municipios aragoneses afectados. Se espera poder trasladar a las personas mayores que fueron trasladadas a residencias de Zaragoza, mientras están en evaluación por el personal del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

“El regreso se está realizando de forma ordenada, con el apoyo absoluto de los servicios psicosociales y con acompañamiento de trabajadores sociales. No ha habido mayor problema. En cualquier caso, recordad que quienes reingresan o vuelven a sus núcleos deben permanecer en principio en el núcleo”, ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Luis Biendicho.

Otros incendios en Aragón

Paralelamente, los operativos de extinción están trabajando también en otros incendios declarados en el territorio aragonés en las últimas horas.

Durante la tarde de este lunes se ha declarado otro incendio en Ejulve (Teruel), en una zona ya quemada, el puerto de Majalinos, al que ya se han trasladado medios aéreos y una decena de brigadas terrestres y helitransportadas.

El perímetro afectado se estima provisionalmente en unas 170 hectáreas y ha sido necesario cortar la carretera A-1702.

Esta zona ya sufrió un incendio en 2009, lo que reduce la carga de combustible vegetal disponible, si bien se trata de un incendio con potencial que continúa requiriendo un importante despliegue de medios.

Durante la noche permanecerá trabajando el operativo terrestre ya desplegado y, de cara a este martes, está prevista la incorporación de un avión bombardero con base en Caravaca y dos aviones de carga en tierra, que reforzarán los medios aéreos y terrestres ya movilizados.

Más lenta será la extinción del incendio en Plan (Huesca), de “gran dificultad” por la orografía del terreno. “Hay zonas de cortados y hay zonas de pendientes donde únicamente se puede operar con medios aéreos, pero ya se han destacado medios aéreos con gran potencia, para ir trabajando en esa dirección”, ha apuntado Biendicho.

“Es un verano complicado. No acabamos con un incendio y se empieza otro, pero se está haciendo un magnífico trabajo. La prioridad absoluta es la de proteger las vidas de nuestros conciudadanos y nuestro operativo, después proteger los núcleos y nuestros pueblos, y luego defender nuestro monte”, ha remarcado el consejero de Medio Ambiente.