En el cerebro de la lucha contra los grandes incendios de Aragón: "Tenemos ganas de que todo se normalice"

Son las 9.30 y la sala de crisis del Gobierno de Aragón es un hervidero de gente. Entre 25 y 30 personas llegan con la última hora del que es ya uno de los peores incendios de España de este 2026. Unos intervienen presencialmente, otros por videoconferencia y el resto, desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Farasdués, el otro escenario clave del desastre.

Es el Cecopi; el cerebro técnico y político en la lucha contra los grandes incendios forestales que están asolando este verano Aragón. Desde hace semanas, el Centro de Coordinación Operativa Integrado lleva reuniéndose mañana y tarde prácticamente sin descanso. Nunca antes había habido tantos y tan seguidos.

El director general de Interior, Miguel Ángel Clavero, curtido en mil catástrofes naturales a lo largo de su impecable trayectoria en las últimas décadas, es quien lidera.

Él es el encargado de dar paso a todos los presentes. Allí están, de una u otra forma, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Delegación del Gobierno y la Unidad Militar de Emergencias (UME), por citar cuatro ejemplos de la amalgama de entidades e instituciones que se dan cita en el Edificio Pignatelli.

Cada uno de los enlaces del conocido como comité asesor juega un papel fundamental para saber cómo va a cambiar el viento, cómo están las más de mil personas que han tenido que ser evacuadas por el avance de las llamas, dónde hay recursos disponibles en caso de tener que desalojar a más o qué puntos se van a atacar, y con qué medios, en las próximas horas para ganar la batalla al fuego.

Mapa con la evolución del perímetro del incendio. Fabián Simón Gobierno de Aragón

Tras Clavero, el siguiente en hablar es siempre el director de extinción, encargado de transmitir el punto de situación desde el Puesto de Mando Avanzado. O lo que es lo mismo: en qué momento se está, qué se ha estado haciendo en las últimas horas y qué previsiones hay para las siguientes.

Es entonces cuando interviene Aemet, representada por su delegado territorial, Arcadio Blasco, para detallar la previsión del tiempo, desde los vientos a las temperaturas y los niveles de humedad que marcarán la jornada.

A partir de ahí se va dando paso al IASS, Bomberos, la UME...

Cuando no todo el mundo ve la situación de la misma manera se abre un debate moderado por el propio Miguel Ángel Clavero y siempre, cuentan desde la DGA, se llega a un acuerdo.

Clavero, Azcón y Bermúdez de Castro, con uno informe sobre el incendio de Orés. Fabián Simón Gobierno de Aragón

Esta es la mejor muestra de la coordinación de la que Aragón lleva días presumiendo; una correa de transmisión fundamental para uno de los incendios más "bestias" que se recuerdan en la historia reciente de la Comunidad esté pudiendo ser controlado sin tener que lamentar pérdidas humanas.

Para estabilizarlo se han necesitado cientos de medios terrestres y aéreos de la Comunidad, el Estado y otras regiones vecinas. Nada menos que hasta 460 efectivos.

Ha sido, posiblemente, el mayor despliegue que se ha visto nunca en Aragón, de ahí la importancia de la toma ordenada de decisiones.

"Lo peor fue el apagón"

El consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha sido el encargado de poner cara y palabras a los mensajes del Gobierno de Aragón tras cada reunión.

Lleva más de una veintena a sus espaldas solo este verano, pero asegura no estar cansado.

"Lo que sí tenemos es ganas de que se normalice todo", reconoce.

Pese a la crudeza del incendio, asegura que no es la peor emergencia que le ha tocado gestionar. Ese triste honor lo tiene el histórico apagón de abril de 2025, cuando España entera 'se fue a negro' y hubo incluso que rescatar a las personas que se habían quedado 'atrapadas' en los trenes de alta velocidad.

Visión política

El Cecopi es el 'hermano mayor' del Cecop, una versión reducida a la que se recurre cuando Aragón tiene medios propios suficientes para controlar la emergencia. En los últimos años los ha habido, en sus dos modalidades, por incendios, riadas del Ebro, grandes tormentas...

Cada uno tiene sus miembros. En caso de crecida, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) juega un papel fundamental para saber cómo se va a comportar el episodio.

Solo ayer hubo dos reuniones del Cecopi, una a primera hora -con Jorge Azcón desdesde Farasdués- y otra a última hora de la tarde, a escasos minutos del inicio de la histórica final entre España y Argentina.

En grandes incendios como el de Orés, tan importante o más que el Cecopi es el Puesto de Mando Avanzado. Si los primeros ponen la visión técnica y política, los segundos se encargan de dirigir a los medios desplegados sobre el terreno.

Allí está el director de extinción, que cuenta con técnicos de gestión forestal y protección civil, encargados de asesorarle para que él pueda tomar las mejores decisiones con la información disponible. También le acompañan representantes de Guardia Civil, Cruz Roja y Bomberos para coordinarse en función del desarrollo de los acontecimientos.

Estos días, el viento cambiante, que ha llegado a soplar de todas las direcciones, lo ha puesto realmente difícil. Por suerte, en las últimas horas, la situación parece ya mucho más controlada. Con todo, las reuniones en el Cecopi y el PMA no han acabado, y la nueva ola de calor amenaza con alargar la negra racha que llega sufriendo Aragón desde principios del verano.