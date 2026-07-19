La chispa de una empacadora, origen del grave incendio forestal que ha arrasado 16.000 hectáreas en Orés

El incendio de Orés se originó por la chispa de una empacadora.

En los últimos días, ni el consejero de Interior, Roberto Bermúdez De Castro, ni la vicepresidenta Sara Aagesen han querido entrar en la posible causa.

Ambos han venido remitiéndose a la investigación de la Guardia Civil.

No obstante, según ha podido saber EL ESPAÑOL, el origen del segundo peor incendio de la historia de Aragón, que ya ha calcinado cerca de 16.000 hectáreas, está claro.

No se trata de una hipótesis, sino de una causa abierta y confirmada de este desastre medioambiental, el peor en lo que va de verano.

Fuegos recientes como el de Jánovas o el de Peña Montañesa se declararon por la caída de un rayo. No es el caso del de Orés. De hecho, los motivos habrían estado claros desde el primer momento.

Otro de los más recientes, el de Valderrobres, comenzó por una colilla mal apagada. En este caso, la Guardia Civil ya investiga a una persona por una imprudencia grave.

Hasta el 14 de junio, último día al que llegan las estadísticas oficiales, un 49% de los incendios forestales registrados en Aragón tenían detrás una negligencia (28,5%) o un accidente (20,7%).

Este verano, el Gobierno de Aragón se ha visto obligado a activar hasta en dos ocasiones el nivel de alerta Rojo Plus, limitando las labores de cosecha.

También se han tenido que mandar varios ES-Alert, un aviso al que, hasta este difícil verano, se había recurrido en contadas ocasiones.

Noticia en actualización

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