El patrimonio de los diputados, al detalle: de las 4 viviendas de Pilar Alegría al Mini Cooper de 2011 de 2ª mano de Azcón

El Parlamento aragonés ha publicado esta misma semana los documentos que recogen los bienes y el patrimonio de cada diputado, un requisito aprobado en pos de la transparencia económica y que se actualiza en cada legislatura.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, declara tres viviendas en Zaragoza: una de su propiedad al 100%, otra compartida al 50% y una tercera de la que posee un 8,33%. Además, figura como titular del 12,5% de un terreno rústico y del 50% de una empresa de gestión inmobiliaria, participación que recibió por herencia.

En el apartado financiero, Azcón percibió en 2025 un salario de 96.500 euros como presidente del Gobierno de Aragón. También declara tener únicamente un Mini Cooper de 2ª mano de 2011, casi 470.000 euros repartidos en dos fondos de inversión, 51.400 euros en planes de pensiones y 7.900 euros en cuentas corrientes y de ahorro.

Su patrimonio inmobiliario se ha reducido respecto a la declaración presentada en 2023, cuando accedió por primera vez a las Cortes. Entonces también figuraban a su nombre el 20% y el 50% de dos apartamentos en Tarragona y el 6% de dos parcelas en Zaragoza, todos ellos bienes heredados.

Pilar Alegría (PSOE)

La secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, declara varias viviendas de su propiedad en Zaragoza, adquiridas en 2005 y 2015, sobre las que mantiene una hipoteca pendiente de 100.000 euros.

A ellas se suman diversos inmuebles heredados: el 33% de una vivienda en Zaragoza y de otras dos en Chiprana; el 50% de otra vivienda en La Zaida, su localidad de origen; el 33% de un apartamento en Castellón; y tres parcelas en La Zaida, dos de ellas con una participación del 33% y una tercera del 16,6%.

En 2025 percibió 82.612 euros como ministra y obtuvo otros 6.000 euros por el alquiler de un inmueble. Además, declara 37.630 euros en cuentas bancarias y 6.800 euros en planes de pensiones.

Alejandro Nolasco (Vox)

La declaración patrimonial del portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, es una de las más reducidas. Únicamente figura un piso en Teruel, adquirido en 2023, por el que aún debe 108.000 euros de hipoteca.

También declara 14.300 euros en cuentas corrientes y de ahorro, además de 7.500 euros en planes de pensiones.

Tomás Guitarte (Teruel Existe)

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, presenta una de las declaraciones de bienes más extensas del Parlamento.

En Teruel capital posee una vivienda "de pueblo", dos pisos con plaza de garaje y una vivienda "entremedianeras", heredada y de la que ostenta la nuda propiedad desde 2026. A ello se suman 19 hectáreas de terrenos de secano y regadío repartidas en 19 parcelas.

Fuera de Aragón, declara en Valencia dos pisos con tres plazas de garaje, el 50% de otro piso con dos garajes y un local comercial.

En el plano económico, ingresó 36.000 euros por alquileres inmobiliarios durante 2025. Además, dispone de 143.000 euros en planes de pensiones y 22.000 euros en cuentas corrientes y de ahorro. Mantiene pendiente de pago un préstamo hipotecario de 161.000 euros, contratado en 2019.

Jorge Pueyo (CHA)

La declaración del portavoz de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo, apenas recoge bienes patrimoniales. No declara ninguna vivienda ni tampoco ningún vehículo.

Su patrimonio se limita a 92.200 euros en cuentas corrientes y de ahorro y 4.500 euros en planes de pensiones.

Marta Abengochea (IU-Sumar)

La portavoz de IU-Sumar, Marta Abengochea, declara el 40% de una vivienda y el 50% de un garaje en Zaragoza. Ambos inmuebles están vinculados a una hipoteca pendiente de casi 100.000 euros.

Además, comunica un saldo de 35.000 euros en cuentas bancarias.