El incendio de Plan (Huesca) arrasa 80 hectáreas: las llamas continúan activas pero avanzan "con mucha lentitud"

El incendio de Plan (Huesca) sigue activo tras arrasar alrededor de 80 hectáreas.

Su progreso es "muy lento", explican desde el Gobierno de Aragón.

Tanto la cabeza como el flanco derecho han podido ser contenidos y el izquierdo progresa "con lentitud".

Sin embargo, avisan desde el Ejecutivo autonómico, está rodando material incandescente ladera abajo, lo que provoca "carreras del fuego hacia arriba".

Esto hace que el operativo siga afanándose en las labores de extinción.

Allí se mantienen cuatro brigadas helitransportadas del Infoar y cuatro helicópteros, así como tres brigadas terrestres, entre otros medios.

También hay un anfibio ligero procedente de la Comunidad Valenciana.

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