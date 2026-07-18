El incendio de Orés pone en prealerta a otros 1.000 vecinos por riesgo de evacuación: "La evolución está siendo lenta"

El incendio de Orés sigue sin dar tregua. Los importantes cambios de viento durante la noche han hecho que se hayan reactivado varios puntos dentro del perímetro, sobre todo en la parte sur.

Las llamas han saltado una carretera, aunque el operativo ya contaba con ello y la situación está más o menos controlada.

En total han ardido 15.400 hectáreas, con un perímetro de aproximadamente 80 kilómetros.

El Gobierno de Aragón puso este viernes en preaviso a Lobera de Onsella, Isuerre, Longás, Biel y Fuencalderas por si hubiera que evacuar o confinar a sus vecinos y este sábado se ha decidido hacer lo mismo con Castiliscar, Urriés, Navardún y Sos del Rey Católico.

Además, en función de cómo evolucione la situación se podría dar preaviso a otros municipios como Biota, Sádaba o Layana, pero la decisión todavía no se ha adoptado por el momento.

Hoy seguirán desplegados sobre el terreno los mismos medios que estos últimos días, con cientos de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), las brigadas del Gobierno de Aragón y el personal de las diputaciones de Huesca y Zaragoza y del Ayuntamiento de la capital aragonesa.

Las condiciones meteorológicas no pueden ser más complejas. El viento no ha ayudado absolutamente nada, y en las próximas horas irá en todas las direcciones. Empezará siendo de componente sur, el peor escenario posible, y por la tarde “empezará a rolar otra vez a norte”.

A esto se unen unas altísimas temperaturas y una humedad relativa muy baja, lo que dificulta sobremanera la extinción.

La prioridad sigue siendo “preservar las vidas humanas”, según subrayaba el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, tras el Cecopi.

En estos momentos no están tan preocupados como hace dos días, pero la evolución del incendio, reconocía, está siendo “muy lenta”. Con todo, desde el Gobierno de Aragón se muestran cautos y prefieren no generar falsas expectativas.

Los trabajos se van a centrar este sábado en el flanco izquierdo, donde una lengua de fuego ha bajado esta madrugada hasta el entorno de Biota y Farasdués.

“ El derecho está muy bien protegido y muy frío ya. Estamos muy satisfechos de lo que se ha hecho allí”, explicaba.

Los efectivos están constantemente luchando para que las llamas no entren a los cascos urbanos. Es lo que se ha hecho en Luesia, Asín y Malpica de Arba. “Intentamos hacer todo lo posible para salvar explotaciones agrícolas y granjas”, garantizaba el titular de Interior.

En las últimas horas, la situación se ha complicado más allá de Orés. En la provincia de Huesca hay otros dos incendios activos. El que más preocupa es el de Ibón de Plan, una zona “medioambientalmente importantísima”.

Allí trabajan ahora tres medios aéreos, un helicóptero y un anfibio, aunque se van a llevar más medios para intentar aplanarlo “de la forma más rápida posible”.

El segundo, en Peña Montañesa, fue provocado por un rayo y, por suerte, tiene una capacidad de desarrollo más limitada al estar muy alto y no haber mucha masa forestal.

El tercero es el de Jánovas, declarado en una zona de complicadas barranqueras y mucho pino. Este es otro de los más complejos y fue, también, producto de un rayo.

El Gobierno de Aragón ha vuelto a pedir a la población que no vaya este fin de semana a las Cinco Villas salvo en caso de estricta necesidad y ha recordado que solo el personal autorizado puede entrar dentro del perímetro del incendio.

Entre tanto, se sigue trabajando para proporcionar una alternativa habitacional a los evacuados, que llevan ya más de 48 horas en el polideportivo de Ejea de los Caballeros.

La intención es que la gente que se quiera ir se vaya. Por ello, la DGA ha buscado 20 habitaciones en la hospedería de Sádaba y, si no hay más remedio, buscará más en hoteles cercanos.

“Cruz Roja está haciendo un nuevo cribado. Hay mucha gente que no se quiere ir de Ejea, pero otros sí. Vamos a buscar soluciones”, prometía Bermúdez de Castro.

Además, se va a reforzar el número de auxiliares en la residencia de Zaragoza donde se encuentran realojados mayores procedentes de las residencias evacuadas.

Por el momento permanecen cortadas varias carreteras del entorno del incendio: la A-1204, entre Farasdués y Luesia; la A-1202, entre Layana y el cruce con la A-1203, en Biel; la CV-813, entre Asín y Orés; la CV-841, entre Sos del Rey Católico y Uncastillo; la CV-850, entre Malpica de Arba y Uncastillo; y la ZP-1301, entre Biota y Uncastillo, entre los puntos kilométricos 6 y 21,5.

Por otra parte, Endesa ha informado de que todos los clientes y municipios afectados cuentan con suministro eléctrico y Telefónica trabaja en la recuperación de las comunicaciones tras los daños registrados en el repetidor de Uncastillo. Allí está prevista la llegada de una unidad móvil para mejorar la cobertura en la zona.