Investigan a una persona por el incendio de Valderrobres: el origen podría estar en una colilla mal apagada

La Guardia Civil investiga a una persona por el incendio de Valderrobres, que calcinó cinco hectáreas de masa forestal el pasado 29 de junio.

El análisis del Seprona de Alcañiz, junto con la información recogida por la patrulla de Valderrobres y el contraste con los informes técnicos elaborados por los Agentes de Protección de la Naturaleza (APNs) del Gobierno de Aragón han concluido que el origen del fuego se localizó en las inmediaciones de una papelera situada junto al inmueble, donde, según las diligencias practicadas, se depositaban habitualmente colillas, además de existir acumulación de restos de basura.

Durante la investigación y con la toma de declaración a varios testigos, se pudo constatar que una de las personas presentes en la masía había depositado colillas en ese mismo lugar, que pudieron haber originado el incendio.

Las pesquisas también destacan que el día del incendio, el territorio se encontraba en alerta naranja por riesgo de incendios forestales, circunstancia que incrementaba notablemente las posibilidades de propagación del fuego y hacía especialmente peligrosa cualquier conducta negligente relacionada con el uso o abandono de colillas.

Por ello, se ha procedido a investigar a esta persona como presunta autora de delito de incendio forestal por imprudencia grave.

Tanto las diligencias instruidas como la persona investigada fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcañiz.