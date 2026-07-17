El incendio de Orés avanza hasta las 14.000 hectáreas con "potencial de crecimiento": "Vamos a tener un viento loco"

El incendio de Orés avanza y ya ha arrasado cerca de 14.000 hectáreas. Es el más complejo de los últimos años por Aragón, no solo por la superficie dañada sino por la cantidad de municipios afectados y la existencia de zonas de difícil acceso.

El operativo ha sufrido “todo tipo de cambios en el tiempo” que han complicado las labores de extinción, y las próximas 24 horas serán especialmente difíciles, con un viento “absolutamente loco” que soplará en todas las direcciones y dejará rachas de entre 30 y 40 kilómetros por hora.

Tampoco faltará el calor. Las máximas no llegarán a los 40 grados, pero sí a los 37 o 38 y de cara al inicio de la próxima semana, el termómetro podría volver a subir en la que sería la tercera ola de calor del verano.

La defensa de Luesia ha sido la acción más destacada de este viernes. El viento sur ha desaparecido, pero las llamas han estado a punto de comprometer el casco urbano de la localidad.

En alerta siguen Longás, Isuerre, Lobera de Onsella y Biel, aunque de momento no se ha determinado ni su confinamiento ni su desalojo.

Durante todo el día han sido más de 330 los efectivos de la UME sobre el terreno, con hasta 22 medios aéreos que han hecho todo lo posible para sofocar las llamas.

Al Gobierno de Aragón le preocupa, también, la situación de los vecinos desalojados y reubicados en el polideportivo de Ejea. “Son ya varios días y pesa el calor. Hay inquietud y preocupación, y vamos a buscar una solución habitacional para aquellos que quieran marcharse”, adelantaba el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, al término del último Cecopi.

Además, ha pedido expresamente a la población que no vaya a las Cinco Villas salvo en caso de estricta necesidad, ya que se está trabajando con autobombas, bulldozers, camiones y vehículos de emergencia que van a estar moviéndose por las carreteras todo el fin de semana.

Para más inri, el incendio de Plan se ha activado y ha habido que mandar dos medios aéreos. Uno del propio Gobierno de Aragón y otro, procedente de Cataluña.

“Desastre medioambiental”

Las 14.000 hectáreas ya arrasadas convierten al de Orés en el segundo peor incendio de la historia de Aragón.

No obstante, el fuego tiene aún potencial de crecimiento en ciertas zonas. “Hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, al que esperamos que no llegue. Si lo hiciera sería un desastre medioambiental”, señalaba el titular de Interior.

Los trabajos de extinción se centrarán durante la noche en mantener la vigilancia en todos los sectores, ya que los cambios de viento pueden provocar nuevas reproducciones en distintos puntos del perímetro.

La entrada de viento de norte, dicen desde la DGA, abre una ventana de oportunidad hasta la madrugada para trabajar especialmente en los sectores 5 y 6 e intentar consolidarlos de cara a la jornada de mañana.

Mientras, continúan desalojados los núcleos de Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba, Uncastillo y Peraltilla.

Además, siguen cortadas varias carreteras del entorno del incendio: la A-1204, entre Farasdués y Luesia; la A-1202, entre Layana y el cruce con la A-1203, en Biel; la CV-628, entre Malpica de Arba y Biota; la CV-813, entre Asín y Orés; la CV-841, entre Sos del Rey Católico y Uncastillo; y la CV-850, entre Malpica de Arba y Uncastillo.