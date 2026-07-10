Zaragoza se abona a las noches tropicales con 24 en menos de un mes: "El calor es horroroso, cada vez es más difícil dormir"

Zaragoza se ha abonado este verano a las noches tropicales; aquellas en las que el termómetro no baja de los 20 grados ni siquiera de madrugada.

En menos de un mes van 24 y las perspectivas son para echarse a temblar.

Pese a que oficialmente ya no hay ola de calor, la capital va a seguir sudando al menos hasta el miércoles.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas de 39 a 42 grados y mínimas de entre 22 y 24 que, lejos de aliviar la situación, acercarán a la ciudad a las temidas noches ecuatoriales.

Es decir, a madrugadas tórridas de más de 25 grados.

Por el momento, 'solo' una -la de este miércoles- ha alcanzado este hito en estas primeras semanas de verano, aunque no se puede descartar que haya más en lo que queda de julio o ya en agosto.

A corto plazo, la única esperanza es que a finales de la próxima semana entre algo de cierzo y bajen las temperaturas, pero por el momento es pronto para cantar victoria.

Este viernes volverá a haber alerta naranja y para mañana sábado, los avisos serán de color amarillo.

Al detalle

La estación meteorológica del aeropuerto, utilizada como referencia de Zaragoza capital, ha contabilizado 24 noches tropicales desde junio.

Las primeras 17 comenzaron el pasado 15 de junio y llegaron hasta el 1 julio.

El mes empezó con un ligero alivio gracias al cierzo, pero el pasado sábado, día 4, los valores volvieron a quedarse por encima de los 20 grados. Y así hasta hoy.

Semejante concatenación está haciendo que cada vez sea más difícil pegar ojo.

"Así no hay quien duerma", se oye cada vez más estos días en calles, autobuses y tranvías entre quienes no tienen la suerte de poder echar mano del aire acondicionado o de un ventilador en su dormitorio.

Tanto día rondando los 40 grados ha hecho que el calor se haya instalado en las casas y que ventilar resulte, prácticamente, una misión imposible.

Esto puede llegar a ser perjudicial, incluso, para la salud. Tanto que solo en lo que va de semana habrían perdido la vida 9 personas en Aragón por causas atribuibles a las altas temperaturas, según las estimaciones del sistema de vigilancia del Instituto Carlos III.

En Huesca capital, la situación no es mucho mejor en lo que a las noches tropicales se refiere.

La estación del aeropuerto, tomada por la Aemet como referencia, registró mínimas de más de 20 grados del 21 al 27 de junio (ambos incluidos) y del 6 al 9 de julio, haciendo un total de 11 días.

Teruel, por contra, no ha registrado de momento ninguna noche tropical. De hecho, de aquí al miércoles, las mínimas no subirán de los 18 grados.

Esta noche y la de mañana sábado serán las más frescas con temperaturas de en torno a 15 grados, aunque de cara al domingo y el lunes experimentarán un ligero ascenso que hará que se sitúen en los 16-17.

¿Se batirá el récord?

Con tanta noche tropical, ¿batirá Zaragoza su récord? El delegado territorial de la Aemet, Arcadio Blasco, lo ve posible, aunque todo dependerá de lo que pase en la segunda mitad de julio y en el mes de agosto.

La marca a batir es la de 2022 con 52, aunque 2025 también fue especialmente intenso. Entonces hubo que sufrir 49.

"Las cifras actuales son importantes. No hemos llegado a la mitad del verano y ya llevamos más de veinte", razona.

Pero lo verdaderamente significativo es que este fenómeno haya empezado a darse en los últimos años de una forma tan común.

"Antes había unas cuantas, pero 49 o 52 es una barbaridad", admite el delegado territorial.