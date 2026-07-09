Vox lanza la prioridad nacional en Aragón y endurecerá las ayudas de renta básica: "Ni una paguita para inmigración ilegal"

Siguiendo la tan anunciada premisa de ‘prioridad nacional’, Vox va a endurecer las ayudas de renta básica que se aplican en Aragón para impedir que aquellos inmigrantes en situación ilegal en España puedan recibir estas pagas.

En concreto, el vicepresidente primero y consejero de Bienestar Social, Alejandro Nolasco, va a promover una reforma de la ley que regula la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital (PACIMV), con un endurecimiento de los requisitos relacionados con el arraigo y vinculación al territorio.

Así, Vox va a incluir la obligación de que aquellos perceptores tengan la residencia legal en España, ya que, en la ley aprobada en 2021, solo se exigía la “residencia efectiva”, que se certifica con el empadronamiento.

Afectará tanto a la ayuda que complementa al alza el IMV como al Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), a la que acceden quienes no cumplan los requisitos del IMV.

“Con esta ley, un inmigrante ilegal, con tal de llevar un año empadronado, tiene derecho a un sueldo público que roza los 1.000 euros al mes, 220 más que la pensión mínima de viudedad y 100 más de la que cobran decenas de viudas. Vox va a acabar con este disparate”, ha asegurado Nolasco.

De esta forma, cuando se apruebe esta norma en el Parlamento, se exigirá “que se acredite un arraigo duradero, real y verificable”, que esté vinculado a “un periodo mínimo reforzado de empadronamiento y cotización a la Seguridad Social”.

“No vamos a favorecer la inmigración ilegal y desordenada, ni la que es legal y es incapaz de contribuir al sistema de manera pacífica. El inmigrante que no pueda ganarse la vida en España no puede estar en España, y menos de pagas que salen del bolsillo de los españoles. Aragón no puede ser el chollo mundial de quienes saben que, trabajando o no, tienen una renta pagada por dinero público”, ha aseverado.

Para el líder de Vox y vicepresidente primero de Aragón, que un inmigrante pueda recibir este tipo de prestaciones sociales “va en contra del sentido común” y “favorece la inmigración ilegal”.

“Ni una cosa ni la otra la vamos a consentir. Ni una paguita pública para la inmigración ilegal desordenada y fomentada por el gobierno más corrupto de la democracia. Esta inmigración ilegal amenaza el estado de bienestar y pone en riesgo el marco de convivencia”, ha afirmado.

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