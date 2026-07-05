El incendio de Loporzano evoluciona favorablemente y no avanza sobre el Parque Natural de la Sierra de Guara

El consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, junto a los técnicos de INFOAR en el PMA ubicado en Barluenga (Huesca) DGA

La evolución del incendio es favorable y, en estos momentos, no existe ningún frente activo con llama, aunque el fuego todavía no se encuentra perimetrado y el operativo continúa trabajando para enfriar el terreno y consolidar el perímetro.

El Gobierno de Aragón mantiene activado el Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) en Situación Operativa 2 Nivel 2, y permanecen evacuados los núcleos de San Julián de Banzo y Chibluco.

Asimismo, continúa cortada la carretera HU-V-3302 entre Barluenga y San Julián de Banzo. El Cecop se volverá a reunir esta tarde a las 19.30 horas en la Sala de Crisis del 112 Aragón, en el Edificio Pignatelli.

El consejero de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Luis Biendicho, se ha desplazado este domingo hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para realizar el seguimiento del incendio forestal declarado en el término municipal de Loporzano, que mantiene movilizados a unos 200 efectivos, con 15 medios aéreos y más de 20 medios terrestres.

En la visita al PMA también han estado presentes la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, y la directora general de Gestión Forestal en el departamento de Medio Ambiente y Turismo, Ana Oliván, quienes han conocido de primera mano la evolución del incendio.

“En estos momentos estamos haciendo lo que técnicamente es planchar el incendio, es arrojar mucha agua sobre los dos flancos”, ha explicado Biendicho, quien ha insistido en que “aunque no haya llama, estamos todavía en fase principal de incendio”.

El aumento de las temperaturas, que podrían alcanzar los 36 o 37 grados, y la posible reactivación del viento de componente sureste podrían favorecer reproducciones y dificultar la evolución del incendio.

“La evolución es de cierto optimismo, pero como siempre tenemos que tener la máxima prudencia”, ha señalado.

La superficie provisional afectada asciende a unas 200 hectáreas, la mayor parte de ellas de superficie forestal.

Además, existe una afección estimada de unas 30 hectáreas en el Parque Natural de la Sierra de Guara, si bien el consejero ha destacado que “la buena noticia es que el incendio no está progresando por ahí”.