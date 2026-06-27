Alegría y el PSOE aragonés cierran filas con Sánchez en el Comité Federal: "Le trasladamos todo nuestro apoyo"

El PSOE celebra este sábado un Comité Federal en medio de toda la tormenta generada por la condena a José Luis Ábalos y Koldo García y las investigaciones por corrupción de José Luis Rodríguez Zapatero.

La secretaria general del PSOE aragonés, Pilar Alegría, ha encabezado una amplia delegación en este Comité, en el que pretende trasladar “nuestro apoyo” a Pedro Sánchez y al “proyecto progresista que está liderando”.

“Está consiguiendo mejorar y transformar la vida de la gente, que es a lo que nos tenemos que dedicar”, ha afirmado Alegría.

Respecto a un posible adelanto electoral, Alegría ha dejado esa responsabilidad en el propio Pedro Sánchez.

“El presidente ya ha sido ha sido absolutamente claro. Las elecciones serán en el año 2027 y yo creo que merece la pena seguir con este proyecto de transformación y avances para mejorar la vida de la gente”, ha añadido.

En este Comité, además, se pondrá en marcha la maquinaria electoral para elegir a los candidatos en las elecciones municipales de 2027, donde el PSOE pretende recuperar las tres capitales de provincia.

Alegría ha reconocido la labor de los “cientos de alcaldes y concejales” que dan lo mejor de sí mismos “sin recibir un solo euro”. Un esfuerzo que, dice, “nunca se puede ver opacado porque algunos, en algún momento, se hayan servido de las siglas de este partido para lucrarse con actitudes absolutamente bochornosas”.