Agustín Colás, nuevo presidente de la Fundación Ozanam: "Nuestro objetivo es seguir siendo una entidad cercana"

Agustín Colás Vicente ha sido designado nuevo presidente del Patronato de la Fundación Federico Ozanam, en sustitución de Fernando Galdámez Pérez, quien deja el cargo tras once años al frente del principal órgano de gobierno de la entidad.

Colás, vinculado al Patronato desde 2004 y vicepresidente en los últimos años, asume la presidencia en un momento marcado por la continuidad del proyecto social que la Fundación desarrolla en Aragón. La entidad ha querido reconocer la labor de su predecesor, destacando su “dedicación y compromiso” durante una etapa en la que la organización ha experimentado un notable crecimiento y consolidación.

Licenciado en Derecho, el nuevo presidente cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito público. Entre otros cargos, ha sido presidente del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Aragón y profesor asociado de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad de Zaragoza, compaginando su labor en la Administración con la docencia universitaria.

Tras su nombramiento, Colás subrayó el papel de la Fundación ante los desafíos actuales: “Ozanam tiene un papel clave en la respuesta a los retos sociales de Aragón. Nuestro objetivo es seguir siendo una entidad cercana, sólida y capaz de adaptarse a las nuevas necesidades, poniendo siempre en el centro a las personas y sus procesos de autonomía”.

La nueva etapa se plantea en línea con el trabajo desarrollado en los últimos años, con la intención de reforzar la capacidad de respuesta de la organización ante las necesidades sociales emergentes y de seguir acompañando a las personas en situación de vulnerabilidad.

La Fundación Federico Ozanam centra su actividad en ámbitos como mayores, infancia y juventud, empleo, vivienda e inclusión social, con el objetivo de promover la autonomía personal, la igualdad de oportunidades y el apoyo a lo largo de las distintas etapas de la vida.