El 'infierno' de trabajar bajo la ola de calor a 43 grados en Zaragoza: "Están siendo días muy duros"

La ola de calor está golpeando con fuerza Aragón. Zaragoza afronta unos días sumida en las altas temperaturas en las que este lunes ha alcanzado los 43 grados. No va a dar un respiro en los días siguientes ya que para este martes y miércoles las predicciones tornan entre los 42 y 41 grados, respectivamente.

Bajo este 'infierno' de calor que se ha convertido la capital aragonesa, la actividad no para y son muchos los trabajadores que tienen que afrontar su día a día laboral bajo el sol de justicia de Zaragoza.

Buscando la sombra hace su trabajo Jesús Ramírez, limpiador municipal de la empresa FCC que realiza su trabajo por paseo de la Independencia. "Están siendo días muy duros", confiesa este trabajador.

Ramírez indica que las primeras horas de su jornada que inicia a las siete de la mañana se pueden llevar mejor al ser "temperaturas más frescas". Sin embargo, el problema comienza a partir de las doce del mediodía cuando el calor se intensifica.

"Desde la empresa nos dicen que intentemos trabajar siempre por la parte de la sombra y las peores zonas antes de que comience el calor", explica. De igual forma, indica que por parte de FCC les proporcionan tanto cremas solares, 'spray' antimosquitos y agua para afrontar estos días.

Este trabajador entiende que la hidratación es un punto esencial para trabajar bajo estas altas temperaturas: "Cada poco tiempo hago parada para beber agua y hacer pequeños descansos", cuenta.

Jesús Ramírez, limpiador municipal trabajando durante la ola de calor de Zaragoza E.E.

Quien también está bastante concienciado es Sebastián Villa que no se separa de su botella de agua durante su jornada laboral. Este joven fotógrafo hace instantáneas de recuerdo a los pies de la Basílica del Pilar y además del agua su sombrilla es su mejor aliado.

Un calor que confiesa que "no esperaba": "Es mi primer verano aquí en Zaragoza, el año pasado me tocó en Galicia y la zona de Jaca por lo que no alcancé estas temperaturas", indica.

Este lunes le ha tocado el turno de mañana, pero este domingo trabajó en horario central de doce del mediodía a cuatro de la tarde: "Resultó demasiado complicado", incide.

Para poder afrontar estas jornadas, se agazapa bajo la sombrilla: "Cuando hay menos gente intentamos ponernos en la sombra para tomar pequeños descansos y no nos afecte tanto", cuenta sobre sus jornadas laborales.

Bajo la sombra que proporciona Café El Real, que a veces comparte con Santiago, está Rubén Ruanes. Este vendedor de la ONCE trabaja desde hace varios años vendiendo cupones en la calle por lo que está acostumbrado a estas temperaturas: "Estoy siempre hidratándome pero igualmente se hace difícil".

La calle de Alfonso I de frente a la Basílica del Pilar se convierte su puesto de trabajo por las mañanas. Así, escapa de este punto ya para las horas críticas: "Por la tarde ya estoy en un puesto en el que estoy mejor".

Rubén Ruanes, vendedor de la ONCE durante su jornada laboral bajo la ola de calor E.E.

No solo los trabajadores que están al aire libre sufren las altas temperaturas. Obradores como el de Capricho en la calle de don Jaime I modifican un poco sus jornadas laborales para batallar el calor.

"Madrugamos un poco más e intentamos que a las doce de la mañana este todo horneado", indica Ana Usón, propietaria de este obrador de chocolate y pastelería.

Así, lidian con los 48 grados a los que se puede llegar en el obrador con los ventiladores trabajando a todas horas aunque hay puntos de la jornada "que no llega para enfriar bien la zona".

Si bien tiene claro que para mitigar las altas temperaturas lo mejor es un buen aire acondicionado y agua a mano.

Nivel naranja en Zaragoza

La ola de calor ha propiciado cambios en el desarrollo de estos días en la ciudad. Las hogueras de San Juan para dar la bienvenida al verano han sido canceladas ante las altas temperaturas.

Desde la madrugada del lunes hasta el miércoles está activo el nivel naranja del Plan Municipal de Emergencias por ola de calor lo que imposibilita llevar a cabo las tradicionales hogueras de la noche del 23 de junio por el solsticio de verano.

De igual, se reduce el precio de la entrada individual de las piscinas municipales. Así se podrán adquirir por 2,50 euros para adulto y 2 para menores de edad y pensionistas. Además se dispone de 60 refugios climáticos en la capital.

Asimismo, Infoar ha activado el nivel rojo de alerta por peligro de incendios forestales de forma casi íntegra en todo Aragón.

Esto supone la prohibición de encender fuego en espacios abiertos; utilización de maquinaria y equipos en montes y en las áreas rurales situadas en una franja de 400 m alrededor de aquellos, cuyo funcionamiento pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas; introducción y uso de material pirotécnico; y arrojar o abandonar objetos en combustión.