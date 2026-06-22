El PSOE de Alegría, ante la sentencia contra Ábalos: "Tolerancia 0 con la corrupción; quien la hace, la paga"

"El Partido Socialista no se reconoce en quienes traicionan la confianza de la ciudadanía". Con esta afirmación, el PSOE de Aragón ha valorado la sentencia del Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, relativa al denominado 'caso Mascarillas'.

En concreto, el Supremo ha condenado a Ábalos a 24 años de prisión por liderar un grupo criminal y a 19 años a Koldo, mientras que ha librado a Aldama de la cárcel por ayudar a la Justicia.

Tras esta sentencia, el PSOE aragonés, liderado por la exministra Pilar Alegría, muestra su "absoluto respeto a las decisiones judiciales" y dice reafirmar su "compromiso" con un "principio irrenunciable": "quien la hace, la paga".

"La Justicia ha hablado y sus resoluciones deben respetarse y cumplirse. La posición del PSOE ha sido clara desde el primer momento: tolerancia cero con la corrupción, colaboración total con la Justicia y máxima contundencia ante cualquier comportamiento irregular", dice la formación, que ha reunido este lunes a su Comisión Ejecutiva Regional.

En este sentido, desde el PSOE ponen en valor a los "miles de militantes, concejales, alcaldes y diputados" que "trabajan con honestidad y compromiso para mejorar la vida de la ciudadanía".

"Ninguna conducta individual puede empañar el trabajo, la dedicación y la vocación de servicio de quienes ejercen la política con responsabilidad y ejemplaridad desde los ayuntamientos, las comarcas, las diputaciones y el resto de instituciones", añade el comunicado del PSOE de Pilar Alegría.

Ábalos fue entre 2017 y 2021 la mano derecha de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno llegó a la Moncloa gracias a una moción de censura defendida por el ahora condenado, que clamó contra la corrupción del PP tras la sentencia del 'caso Gürtel'.

Puesta en marcha la maquinaria electoral

Por otro lado, la Comisión Ejecutiva Regional también ha servido para poner en marcha la maquinaria electoral de cara a los comicios municipales de mayo de 2027.

Será este sábado, en el Comité Federal que se celebra en Madrid, cuando se aprueben definitivamente los mecanismos previos a las elecciones.

"El PSOE Aragón acudirá a los futuros comicios municipales con el objetivo de presentar candidaturas en los 731 municipios de Aragón y conseguir un apoyo y confianza mayoritaria de la ciudadanía", expone la formación.