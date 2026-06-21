Emma Buj toma las riendas del PP de Teruel tras ser elegida presidenta provincial con el 96% de apoyo

El Partido Popular de Teruel ha celebrado su 14.º Congreso Provincial en el Palacio de Exposiciones de la capital turolense. En este congreso se ha renovado la dirección provincial tras la decisión de Joaquín Juste de dejar la presidencia del partido.

La protagonista del congreso ha sido Emma Buj, alcaldesa de Teruel, quien presentó su candidatura y ha sido confirmada en el puesto con un apoyo del 96% de los votos.

La actual presidenta provincial del PP turolense, ha llegado a la votación sin ningún contrincante y se ha mostrado contenta y dispuesta "a servir a todo el partido".

"Yo tengo que estar aquí, para trabajar por vosotros y a disposición de vosotros, un Presidente Provincial es alguien siempre a disposición de su partido, no vengo a servirme, vengo a serviros a todos vosotros", ha recalcado la popular.

El acto también ha servido de despedida para Joaquin Juste. Emocionado ha reconocido sentirse querido y orgulloso "de representar Teruel y estas siglas".

Ha aprovechado además para lanzar un mensaje de unidad y orgullo: "El Partido Popular de Teruel unido, todos juntos es invencible. Tuvimos a un turolense en el Gobierno, que fue Santiago Lanzuela, en tan solo cuatro años le dio la vuelta a Teruel, las denominaciones de origen, Dinópolis, el FITE... La verdad es que cuando nosotros estamos en el Gobierno las cosas han funcionado bien", ha comentado.

Joaquin Juste deja su cargo como presidente provincial de Teruel.

Al terminar ha aconsejado a sus compañeros que "no hagan nada que no tenga explicación" pues hay que pensar las cosas antes de actuar por que sino "te puedes meter en un lío".

El presidente de Aragón y líder de los populares en la comunidad, Jorge Azcón, ha tenido palabras de agradecimiento para Juste y de motivación para Buj.

"No hay agradecimiento suficiente por tu trabajo infatigable al frente del partido. Afortunadamente, seguimos contando con tu desempeño al frente de la Diputación de Teruel", ha comentado Azcón.

Respecto a la nueva presidenta ha asegurado que "no había mejor relevo posible para Joaquín". Resaltando de Emma Buj es "una mujer de enorme talento y capacidad, una alcaldesa excepcional y brillante que ahora asume las máximas responsabilidades orgánicas en Teruel".