Más de 7.000 aspirantes afrontan las oposiciones de maestros en Aragón para optar a 308 plazas

Hoy se celebran en Aragón las oposiciones al Cuerpo de Maestros.

Hay convocadas 308 plazas de ocho especialidades diferentes para las casi 7.200 personas inscritas. Los opositores serán evaluados por 91 tribunales distribuidos entre las tres capitales de provincia.

La directora general de Personal del Departamento de Educación, Ciencia y Universidades, Ana Eva Tejedor, ha destacado al inicio de la jornada, que la principal innovación de esta convocatoria es precisamente la mejora de las condiciones de los espacios donde se realizan los exámenes.

"La principal novedad en las oposiciones de este año es que las pruebas se van a realizar en espacios con aire acondicionado. Hoy las temperaturas van a ser muy elevadas. Previsiblemente, en los próximos días también", ha señalado. A su juicio, esta medida "va a contribuir a mejorar la forma en la que tanto tribunales como opositores van a realizar su labor".

La convocatoria contempla un total de 308 plazas, de las que 269 corresponden al turno libre y 39 a los distintos cupos de reserva para personas con discapacidad, víctimas del terrorismo, personas transexuales y víctimas de violencia de género.

Opositores antes de empezar la prueba en un aula climatizada de Zaragoza. Gobierno de Aragón

Huesca acoge las especialidades de Educación Primaria y Pedagogía Terapéutica; Teruel las de Inglés, Música y Audición y Lenguaje; y Zaragoza concentra Educación Infantil, Educación Física y Francés. La especialidad más demandada vuelve a ser Educación Infantil, con 2.186 aspirantes.

La jornada de este sábado corresponde a la primera prueba de la oposición, compuesta por el desarrollo de un tema escrito y un supuesto práctico. Los candidatos que la superen accederán a una segunda fase centrada en la defensa de una programación didáctica y una unidad didáctica.

Según ha explicado Tejedor, los primeros resultados podrían conocerse en unas dos semanas.

La organización del proceso ha movilizado a decenas de profesionales entre personal de administración, inspección educativa y responsables de la Dirección General de Personal. "En todas las sedes hay personal de administración e inspectores que coordinan que todo se desarrolle con normalidad", ha explicado la directora general, quien ha cifrado en entre 50 y 70 las personas implicadas directamente en la jornada de este sábado.

Respecto a las incidencias detectadas en algunas sedes durante los preparativos, Tejedor ha asegurado que quedaron resueltas antes del inicio de las pruebas. "Hoy está todo funcionando con total normalidad", ha afirmado.

Sobre las reclamaciones de algunos opositores que consideran insuficiente la oferta de plazas, la responsable autonómica ha recordado que el Gobierno de Aragón está condicionado por los límites legales de reposición. "Estamos estudiando la posibilidad de alguna otra vía que nos permita sacar más plazas, pero de momento nos estamos ciñendo a lo que la ley nos permite", ha concluido.