PLAZA da el primer paso hacia su ampliación con el nuevo puente de Turiaso: el acceso norte estará listo en 2027

PLAZA celebra sus 25 años de éxito con la colocación de la primera piedra de Puente Turiaso. Fabian Simón

El demandado cuarto acceso a la Plataforma Logística de Zaragoza (PLAZA) será una realidad a finales de 2027. Este jueves 18 de junio se ha puesto la primera piedra.

PLAZA conmemora su 25 aniversario consolidada como el mayor recinto logístico del sur de Europa y para celebrarlo, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha presidido el acto de colocación de la primera piedra del nuevo acceso norte y del Puente Turiaso, una infraestructura clave que inicia oficialmente sus obras.

"Celebrar 25 años de éxito en Plaza se hace mirando al futuro, poniendo la primera piedra de Puente Turiaso, que visualice la continuidad y el éxito que deseamos que siga siendo este proyecto motor en la economía de nuestra comunidad”, ha destacado el presidente Azcón durante su intervención.

Un compromiso histórico

El proyecto del acceso por Puente Turiaso responde a un compromiso adquirido por el actual Ejecutivo en 2023 y concretado en el Debate sobre el estado de la Comunidad de 2024.

Tras licitarse la redacción del proyecto en octubre de 2024 y el proyecto constructivo en enero de 2026, las obras se adjudicaron el pasado mes de abril por un importe de 19,9 millones de euros. Con un plazo de ejecución de 16 meses, se prevé que el nuevo acceso sea una realidad a finales de 2027.

Jorge Azcón en la colocación de la primera piedra de Puente Turiaso. Fabian Simón

Esta infraestructura permitirá conectar la parte norte de la plataforma a través de un nuevo puente desde la A-2 (dirección Madrid) y desde la antigua N-II por la rotonda de Arcosur.

Su puesta en marcha descongestionará las entradas actuales, absorbiendo los tráficos procedentes de Zaragoza y de la A-2 en ambos sentidos, lo que reducirá en 28.400 los kilómetros recorridos anualmente en el interior de PLAZA, con el consiguiente ahorro de combustible, reducción de emisiones y mejora de la seguridad vial.

“Se han invertido cerca de 20 millones de euros y la previsión que tenemos es que la construcción acabe en el año 2027. Esto va a significar menos tiempo, ahorro en los combustibles, ahorro en las emisiones, seguridad vial y una mejora muy importante para todos los trabajadores”.

25 años como referente internacional

Hoy en día, el recinto cuenta con más de 13 millones de metros cuadrados, supera el 95% de ocupación y alberga a más de 600 empresas y 16.000 trabajadores.

Azcón ha querido reconocer el papel de los distintos gobiernos, instituciones, empresas y trabajadores que han hecho posible este éxito, haciendo especial mención al punto de inflexión que supuso la llegada de grandes compañías como Inditex y Amazon.

“PLAZA simboliza la capacidad de Aragón para hacer realidad proyectos que transforman nuestro territorio y nuestra economía”, ha destacado el presidente Azcón.

En la actualidad, el sector logístico representa el 7,7% del PIB de Aragón, englobando a 1.000 empresas y un total de 35.600 empleos en toda la comunidad autónoma.