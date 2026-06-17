Teruel Existe e IU llevan al Constitucional el recorte de su financiación en las Cortes: "Es un ataque al pluralismo"

Teruel Existe e Izquierda Unida han presentado un recurso de amparo al Tribunal Constitucional por el recorte a las subvenciones que reciben de las Cortes de Aragón. Ambas formaciones han visto reducida su retribución al aplicarse un reparto estrictamente proporcional a su representación, cuando anteriormente las agrupaciones minoritarias se habían visto más favorecidas.

En concreto, Teruel Existe recibirápoco más de 60.000 euros, un 55% menos que en la anterior legislatura (cuando tenían 133.000 euros) pese a caer solo de 3 a 2 diputados. Mientras, IU, con la misma representación (1 diputado), percibirá también menos de la mitad, de 66.000 a 30.000 euros.

Por el contrario, el PP, que perdía dos diputados, tendrá unos 140.000 euros más para personal, de 643.000 a 785.000, y el PSOE, que ha caído en cinco, 2.000 más, pasando de 541.000 a 543.000.

El primer paso de Teruel Existe e IU fue presentar un recurso a la Mesa de las Cortes, ahora formada por PP, PSOE y Vox, que aprobaron esta retribución.

Al ser rechazado, estas dos formaciones dan un paso más y llevan este reparto al Tribunal Constitucional.

“El Estatuto establece que las mesas de las Cortes determinarán las ayudas necesarias, que tendrán que ser suficientes para el correcto cumplimiento de su función, y pondrá a disposición de cada agrupación los medios personales y materiales que sean adecuados”, ha advertido el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte.

Además, solicitan medidas cautelares mientras se estudia el fondo de la cuestión.

“No vamos a dejar de defender los derechos de participación democrática de los ciudadanos, por mucho que se empeñen. Tenemos derecho a que nuestra voz se escuche en la condiciones mínimas necesarias”, incide Guitarte.

Ambas fuerzas son conscientes de que el proceso se puede prolongar durante años, pero están decididas a agotar “todas las vías” para enmendar lo que consideran “un agravio” y un “ataque al pluralismo político”.

“Las agrupaciones minoritarias tenemos derecho a ejercer nuestro trabajo con dignidad, medios y recursos, y eso no puede hacerse con un criterio de proporcionalidad puro. El consenso histórico se ha roto por parte de los mayoritarios”, apunta la portavoz de IU-Sumar, Marta Abengochea.

Fuentes del PP defendieron, tras la aprobación del reparto, que la Mesa de las Cortes llegó a un acuerdo para aplicar el principio de proporcionalidad, "como tiene la inmensa mayoría de los parlamentos de este país" y que no se había hecho anteriormente en La Aljafería.