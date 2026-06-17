Las listas de espera quirúrgicas siguen en aumento: 7.651 pacientes pendientes de una operación desde hace 6 meses

Adiós a los buenos datos que venían presentando las listas de espera quirúrgicas de 180 días. La reducción de esta lista venía mostrando un descenso de pacientes tras la implantación de un plan específico por parte del departamento de Sanidad ahora ha quedado atrás tras el aumento significativo que ha alcanzado este mes de mayo 7.651 pacientes en espera.

El mejor momento se vivió el pasado mes de noviembre de 2025 cuando se alcanzó la cifra de 5.437 pacientes en espera. Sin embargo, esto se ha dejado atrás y este mes de mayo la lista cierra un incremento de 747 más que el mes abril.

Esta situación se está convirtiendo ya en la tónica de estos últimos meses desde que en marzo comienza a ascender de nuevo. Ahora los datos muestran cómo la lista vuelve a retomar números de antes de la aplicación del plan de dinamización.

Según indican desde el departamento de Sanidad, esta tendencia descendente se ha visto "empañada" por los paros a nivel estatal que están secundando los profesionales de la comunidad.

"Las semanas alternas de huelga han condicionado la organización de la actividad y generado un impacto acumulativo que se traduce en el incremento de las listas de espera observado en mayo. Estos efectos no pueden compensarse de forma inmediata, por lo que continuarán influyendo en los meses siguientes", inciden.

Ante esta situación el Gobierno de Aragón ha explicado que ha priorizado aquellos procesos más graves y en los que la demora afecta más a la calidad de vida.

Por ejemplo, indican que no hay ningún paciente esperando más de 180 días en cirugía cardiaca.

De todos los pacientes con demoras de más de 180 días, casi 2.700 aguardan procedimientos que no precisan ingreso hospitalario, lo que supone el 35% del volumen total de la lista de espera de larga duración. Y a pesar de los paros, este año 2026, el 72% de las intervenciones se realizaron antes de los 180 días.

Por provincias, en Zaragoza hay 6.820 usuarios pendientes de operar desde hace más de 180 días; en Teruel, 567 y en Huesca, 264.

Respecto al mes anterior, el incremento más destacado es en Zaragoza con 738 pacientes y Teruel, con 18. En la provincia de Huesca desciende en 9 pacientes respecto al mes anterior.

El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón lamenta que la falta de negociación del Ministerio de Sanidad con los representantes del colectivo médico repercuta en los pacientes aragoneses y que el Gobierno de España siga sin resolver los problemas, tras un año de confrontación y falta de diálogo de un ministerio que considera que las listas de espera son un problema territorial.