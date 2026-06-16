La escuela pública despide un "año reivindicativo" con una concentración: "Azcón, escucha bien, la pública gana otra vez"

La escuela pública este martes ha estado de celebración. Algo que como puntualizan ellos no pasa mucho. Las organizaciones en su defensa se han reunido en una nueva concentración para mostrar su alegría por el paro de la concertación del bachillerato para el próximo curso y para señalar que la comunidad no se rinde.

El eje central de esta nueva convocatoria con la que se pone fin al curso escolar gira en torno al reciente recurso admitido por el TSJA que suspende la concertación del bachillerato para 2026-2027.

A pesar de que el Gobierno de Aragón ha decidido impulsarlo para un curso más adelante, las 17 entidades convocantes mantienen su alegría por la decisión.

Así, se han concentrado en la plaza de España cientos de personas para despedir un "reivindicativo" año académico.

"Cerramos el curso con todas las reivindicaciones que se han hecho durante este curso escolar que van a continuar durante el curso que viene porque ya hemos dicho que los problemas de la escuela pública no se han resuelto", ha indicado Nieves Burón, secretaria general de FAPAR.

Así el mensaje que ha querido dejar claro es que a pesar de ganar esta batalla con la concertación del bachillerato "seguimos defendiendo la escuela pública" por lo que las reivindicaciones continuarán en el próximo curso.

Ante esta batalla ganada y el movimiento del Gobierno de Aragón para concertar el bachillerato para el curso 2027-2028, Burón ha incidido que siguen "creyendo que no se puede plantear una concertación generalizada".

"El concierto singular obedece a una necesidad puntual de escolarización. No es el caso", ha subrayado. Así ha justificado su planteamiento en tres ejes: plazas vacantes en la escuela pública, bajada demográfica y la tendencia de la matriculación en FP.

Por lo que ha incidido que revisarán la orden detenidamente cuando salga para el curso anunciado.

Más reivindicaciones

Aunque la celebración de la suspensión de la concertación del bachillerato ha sido el eje central de la celebración con gritos de “Azcón, escucha bien, la pública gana otra vez” o pancartas de "mete un gol a Azcón" acompañado de una portería con una foto del presidente de Aragón, las entidades convocantes han querido seguir poniendo el foco en las "demandas históricas" de la escuela pública".

Así han enumerado una serie de ejemplos. "Seguimos teniendo falta de profesorado. Seguimos teniendo infraestructuras deficientes. Tenemos un problema de climatización en los centros", ha focalizado Burón.

De igual forma, ha insistido en que se debe abordar la problemática de las excursiones como la ampliación del Plan de Corresponsables.

Aunque ha tendido la mano a la consejería de Educación ante su compromiso expuesto, Burón ha incidido que "tiene que haber avances".

Por este mismo motivo, han señalado que "la despedida es solo temporal" y seguirán reblando en defensa de la escuela pública el próximo curso.