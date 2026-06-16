Aragón estrenará nuevas cocinas en 11 colegios públicos el próximo curso: beneficiará a más de 1.600 alumnos

Los colegios públicos de Aragón estrenarán el próximo curso cocinas in situ para mejorar el servicio de comedor. Estas nuevas instalaciones llegarán en hasta 11 colegios pudiendo beneficiar a más de 1.600 estudiantes.

Para llevar las obras a cabo el Departamento de Educación va a destinar aproximadamente 1,8 millones de euros a nuevas actuaciones en cocinas escolares. Esto va a suponer la elaboración de más de 280.000 menús a lo largo del curso en Aragón.

Estas nuevas 11 cocinas que se van a instalar se suman a las 9 del curso pasado.

En la provincia de Zaragoza, además del CEIP Josefa Amar y Borbón, se pondrán en marcha nuevas actuaciones en los colegios de Alfajarín –en este caso, las ejecuta el Ayuntamiento y posteriormente el Gobierno de Aragón dará el servicio–, Peñaflor de Gállego, Catalina de Aragón y Galo Ponte, además de Valdespartera I.

Por su parte, en la provincia de Huesca, será el CEIP Monzón 3 el que el próximo curso contará con cocina in situ, mientras que en la provincia de Teruel se impulsará una nueva cocina central en el colegio El Ensanche, desde la que se suministrará comida caliente a los centros Miguel Vallés y Pierres Vedel, de la capital turolense, así como al colegio de Cella.

Además, se implantará una cocina in situ en el colegio de Monreal del Campo y los colegios de Calamocha y Alcorisa recibirán comida caliente desde los CRIE de estas dos localidades, que ya cuentan con instalaciones propias.

Comienzan las obras en el CEIP Josefa Amar y Borbón

Este martes la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, ha visitado el Colegio de Educación Infantil y Primaria Josefa Amar y Borbón de Zaragoza, acompañada por el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada, con motivo del próximo inicio de las obras que permitirán transformar su comedor de servicio de línea fría en una cocina propia.

Los trabajos comenzarán el próximo 23 de junio, una vez finalizado el curso escolar, con el objetivo de que el centro pueda disponer de la nueva instalación de cara al curso 2026/27.

La actuación cuenta con una inversión estimada de alrededor de 200.000 euros y permitirá que los alumnos del colegio dispongan de menús elaborados en el propio centro, con todas las ventajas que ello supone en términos de calidad, cercanía y adaptación del servicio.

La actuación en el CEIP Josefa Amar y Borbón –que incluye albañilería, cajas de extracción y campanas y apertura del forjado entre otros trabajos– se enmarca en el compromiso del Gobierno de Aragón por ampliar progresivamente la red de colegios públicos con cocina propia, una línea de trabajo impulsada en esta legislatura para mejorar un servicio que se considera esencial dentro de la jornada escolar.

Durante la visita, la consejera Carmen Susín ha destacado que "la mejora de los comedores escolares es una prioridad para este Gobierno porque hablamos de un servicio esencial para miles de familias aragonesas. Estamos haciendo una inversión sin precedentes para que cada vez más alumnos puedan disfrutar de menús elaborados en sus propios centros, con instalaciones modernas y adaptadas a las necesidades actuales".

Por su parte, el director general de Planificación, Centros y Formación Profesional, Luis Mallada, ha subrayado que "estas actuaciones son fruto de una planificación rigurosa que nos permite aprovechar los periodos no lectivos para ejecutar las obras y seguir ampliando progresivamente la red de cocinas escolares en todo Aragón. Es un proyecto de mejora de las infraestructuras educativas que tiene continuidad y una clara visión de futuro".