Aragón descarta el concierto de bachillerato para septiembre y lo impulsará "con garantías jurídicas" en 2027-2028

Aragón impulsará la concertación del bachillerato en el curso 2027-2028 "con todas las garantías jurídicas". Por lo que desestima poder seguir adelante con la concertación para el próximo septiembre tras el fallo del auto del TSJA que suspende la concertación para el próximo.

Esta decisión ha sido tomada por parte del Gobierno de Aragón tras una reunión con el departamento jurídico y las patronales de la escuela concertada, dejando a un lado así su intención de hacerlo en el próximo curso. Así lo han anunciado conjuntamente la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, y la consejera de Educación, Carmen Susín.

"Atendemos al contenido de esas medidas cautelares de ese auto, pero tenemos claro que es un proceso que continuamos para poder llevar a cabo la concertación del bachillerato", ha indicado la vicepresidenta en primer lugar. A lo que ha querido añadir que ir a más con el auto sería "dejar en el limbo" a las familias.

Así, han incidido que se trata de un "compromiso" del Gobierno de Aragón: "Es una demanda social, porque permite reafirmar un modelo educativo basado en la elección de centro y en la libertad, que es lo que han elegido los ciudadanos".

La consejera de Educación ha sido quien ha anunciado definitivamente la decisión de llevar a cabo la concertación del bachillerato para un año vista tras decidir que el Gobierno de Aragón "no recurrirá las cautelares".

Si bien ha subrayado: "Eso no quiere decir que el bachillerato no se vaya a concertar. Seguiremos adelante con el proceso, con todas las garantías jurídicas para que las familias elijan libremente en qué centro quieren que sus hijos cursen en el bachillerato".

"Ahora lo que no podemos hacer es retrasar el proceso de escolarización y que esté en una situación vulnerable, restando seguridad a las familias que tienen que matricular a sus hijos ya en el bachillerato", ha justificado Susín ante este retraso en el calendario de la concertación.

La consejera de Educación asimismo ha afeado la celebración de las 17 entidades que habían recurrido ya que, a su juicio, "ayer fue un día triste porque se recortó el derecho de 55.000 familias".

Decepción de las familias

Durante esta reunión mantenida por parte del Gobierno de Aragón ha participado la patronal de la escuela concertada, así como sindicatos y asociaciones de padres. Todas ellas han desestimado recurrir el auto a pesar de no compartir su contenido, tal y como todos los presentes han anunciado.

"El recurso presentado por las 17 entidades tenemos claro que solo y exclusivamente han pretendido perjudicar a 2.700 familias que ahora están cursando cuarto de secundaria en colegios concertados", ha denunciado Miguel Sarralde, presidente de Facaparagón. Así, ha vuelto a incidir que el incremento del 1,3% del presupuesto para la concertación "no perjudica a nadie".

José Ignacio Casajus, secretario autonómico de Escuelas Católicas de Aragón, a pesar del varapalo que supone retrasarlo un año ha incidido en que "los motivos y la solicitud entendemos que siguen siendo válidos y desde los centros lucharemos".

Desde el punto de vista del perjuicio para los menores ha hecho referencia José María Marín, presidente de Conferencia Española de Centro de Enseñanza (CECE) Aragón: "Por un tema económico a partir del año que viene se tienen que ir a otro sitio porque los padres en algunos casos no van a poder pagar lo que cuesta el bachillerato no concertado", ha lamentado.

La "resignación" ha sido palpable también Pablo Gil, presidente de Federación de Enseñanza de USO, que entienden que esta resolución supone un perjuicio para "garantizar la libertad de elección de las familias".

Y en línea del Gobierno de Aragón se ha personado Jesús Gil de Bernabé, secretario general de FESIE, que ha expresado que van a "trabajar para que haya esta concertación con bases sólidas".