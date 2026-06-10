Azcón reactiva la ley de Vivienda y empezará a aplicar la 'prioridad nacional' como tarde en el primer trimestre de 2027

Una de las inmobiliarias del Actur, en Zaragoza. E. E.

Aragón reactiva su ley de Vivienda y empezará a aplicar la 'prioridad nacional' "como tarde" en el primer trimestre de 2027.

El consejero Octavio López ha confirmado que el Gobierno PP-Vox va a enviar a las Cortes de Aragón "exactamente el mismo texto" que quedó en el limbo al convocarse elecciones anticipadas.

Acogiéndose a la ley del presidente, los socios evitarán un nuevo proceso de participación ciudadana.

Esto "ya se hizo" y terminó con 59 aportaciones totales y 184 parciales.

"La representación de los aragoneses la ostenta el Gobierno de Aragón y no se hurta el debate parlamentario. El texto está basado y avalado por la legitimidad democrática de las Cortes", justificaba López.

En el pacto firmado entre Jorge Azcón y Alejandro Nolasco se avanza que se pedirán 5 años de empadronamiento en Aragón para acceder a una vivienda pública de alquiler y 10 para quienes compren una vivienda protegida.

Este, ha confirmado Octavio López, es "el estándar mínimo que se establecerá en relación con este asunto".

No obstante, tanto PP como Vox presentarán enmiendas "juntos y por separado".

Entre otros aspectos, la nueva ley blindará la VPO a perpetuidad.

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