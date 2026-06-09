El Ministerio da licencia administrativa previa a Endesa e inicia los trámites para reasignar los megavatios 'sobrantes'

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha notificado a ENEL Green Power la firma de la Autorización Administrativa Previa para 406,3 megavatios (MW) de potencia renovable y almacenamiento vinculados al Concurso de transición justa del Nudo Mudéjar.

La autorización llega después de que el proyecto presentado por ENEL haya experimentado una reducción significativa de potencia como consecuencia de la Evaluación de Impacto Ambiental.

Según se ha informado desde el Ministerio, esta evaluación incorpora los condicionantes técnicos aportados por el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) y por la Dirección General de Medio Natural, Caza y Pesca del Gobierno de Aragón.

Entre las medidas incluidas figuran actuaciones relacionadas con el control de escorrentías y la protección de cauces y fuentes.

Tras esta resolución, el MITECO propondrá la modificación de la Orden TED/1182/2021, que regula y convoca el Concurso de transición justa del Nudo Mudéjar.

El objetivo es reasignar dentro del propio concurso los 937 MW de capacidad de acceso liberados por ENEL y maximizar así la eficiencia del procedimiento.

La modificación normativa será sometida a consulta pública durante las próximas semanas. La previsión del Ministerio es culminar el procedimiento administrativo durante el próximo otoño.

Una vez completado este trámite, el Instituto para la Transición Justa (ITJ) podrá ofrecer de forma individual la capacidad liberada al resto de participantes del concurso, siguiendo el orden de prelación establecido en el proceso.

Tanto ENEL como los demás adjudicatarios deberán cumplir los compromisos socioeconómicos asociados a la capacidad de acceso finalmente obtenida, con el objetivo de generar beneficios en la zona de transición justa.

Asimismo, el ITJ procederá al reajuste proporcional de los compromisos de ENEL, que supone mantener 13 empleos directos equivalentes a tiempo completo (ETC) durante la fase de construcción y puesta en marcha, así como otros 71 ETC directos vinculados a operación y mantenimiento.

A ello se suman 1.310 empleos indirectos, todos ellos respaldados por la garantía asociada al Concurso de transición justa.

El Ministerio destaca que esta actuación refuerza el apoyo al territorio, donde ya ha concedido 520 millones de euros para 180 proyectos empresariales, municipales y de restauración ambiental.

Asimismo, según los datos aportados por el MITECO, las ayudas vigentes incluyen el compromiso de crear más de 500 empleos en la zona.