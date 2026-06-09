El acoso escolar se extiende en el medio rural de Aragón: "Los protocolos están llegando más allá de Zaragoza"

Se acabó el descenso. Los datos recientes del Observatorio de la Convivencia y el Acoso Escolar en Aragón revelan un aumento de casos registrados en las aulas.

Las cifras destacan que en este curso 2025/2026 se han activado 550 protocolos de acoso, lo que supone un 42,4% más, al incrementarse desde los 386 del año anterior. Un incremento que también se puede denotar en la ideación suicida que crece un 31,9% y supera ya el milenio de casos con 1.118 protocolos activos.

Detrás de este aumento puede estar una mayor concienciación, según apuntan los expertos. "Puede suponer no que haya más casos sino que antes estaba más soterrado y ahora se está poniendo más patente", valora Natalia Larraz, psicóloga educativa del Colegio Profesional de Psicología de Aragón.

A lo que añade que esto puede venir relacionado con una mayor "valentía" por parte de las víctimas y, por ende, se traslade a una intervención psicológica.

Más allá de este ascenso de datos en ambos ámbitos de estudio, la localización de los mismos llama la atención. Por nivel poblacional, no es sorpresa que Zaragoza registre el mayor número de casos de acoso escolar con un 65% de casos, siendo de este total un 69% de ellos en la capital.

Mientras esta prevalencia al núcleo urbano persiste en la provincia central, cuando se observa a Huesca y Teruel la escala se invierte.

El acoso escolar apunta a que se asienta en el medio rural ya que en Huesca (27%), el mayor número de casos se concentra en el resto de la provincia con un 74% de ellos dándose en aulas fuera de la ciudad.

Una sintonía que también se da en Teruel (8%), de todos sus casos un 65% ocurren en centros que no están integrados en el núcleo urbano de la capital turolense.

El motivo no otro que el acoso escolar no entiende de fronteras: "Que seas de un pueblo o ciudad no te exime de pasar por el tránsito de la adolescencia y sus dificultades", señala.

Más a detalle, Larraz incide que esta diferencia también puede suponer en la llegada de los protocolos al medio rural. "En Zaragoza quizás estaban más activos los protocolos, dado que en la gran urbe siempre ha habido más casuística y ahora esta cuestión se está extendiendo de otra manera a otros lugares y poblaciones", insiste.

Entre los 11 y 15 años

El Observatorio también recoge en qué etapa educativa se han concentrado los casos registrados. Según se muestra, la Educación Secundaria Obligatoria acumula el 53%, más de la mitad de los 550 protocolos activados. La siguiente concentración se da en Educación Secundaria con un 39%.

Dentro de la ESO, los primeros cursos son donde se instala la mayor incidencia tanto en 2ºESO (38%) y 1ºESO (35%).

A la inversa que en Educación Primaria ya que el tercer ciclo registra datos al alza tanto en 6º de Primaria (32%) y 5º (25%). Esto muestra que entre los 11 y los 15 años cuando se concentra el grosor de protocolos activos.

Unas edades que no pasan desapercibidas para los expertos ya que son en esos años "donde más hay que poner el foco".

"Son procesos de adaptación que conllevan un cambio importante, más los propios procesos puberales de cambio adolescente, o sea, sumamos el cambio a más cambio. Y eso, en el fondo, genera mayor vulnerabilidad en el en el propio adolescente que lo está atravesando", subraya.

Por ello, Larraz recalca que por parte de los adultos se debe hacer un trabajo incisivo de "observación": "Hay que poner el foco en observar al adolescente cuando haya cambios de comportamiento, cuando haya alguna conducta más inhibida o más agresiva, o sea, estos comportamientos que pueden ser más diferentes a lo que solemos observar", explica.

A eso se añade un proceso de acompañamiento para "prestar el apoyo psicológico de adulto para poderles escuchar y un lugar".

De igual manera, para frenar este incremento de cifras después de tres años de descensos, el Gobierno de Aragón ya puso en marcha en abril el nuevo protocolo de actuación inmediato en 24 horas. Este consiste en el momento en el que se tiene un primer indicio, a las 24 horas se ha activado el protocolo.

Así, para una mayor rapidez de detección y actuación en los siguientes diez días debe haber unas conclusiones respecto a este. Asimismo se ha reducido la burocracia entre los profesores para que esto sea efectivo.

El trabajo también se aplica fuera de casa y el Ejecutivo aragonés va a implantar el Programa Aeducar con el que a través de una plataforma acceder a material y cursos para las familias en materia de salud mental y bienestar emocional de los pequeños.