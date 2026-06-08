El Papa se encomienda a la Virgen del Pilar y su "protección maternal" en su histórico discurso en el Congreso

El Papa León XIV, con la presidenta del Congreso y el máximo representante del Senado EFE/Chema Moya Madrid

El Papa León XIV, en su discurso de este lunes en el Congreso de los Diputados en Madrid, se ha encomendado a la Virgen del Pilar para que con su "protección maternal" descienda "días de prosperidad, justicia y paz duradera sobre el reino de España".

Lo ha expresado así en el final de su discurso, el cual ha comenzado tras la intervención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con quien esta misma mañana ha mantenido una breve reunión.

En su tercera jornada en la capital española el Sumo Pontífice ha marcado historia, siendo el primer Papa en subirse a la presidencia de la Cámara Baja en una sesión solemne con las únicas ausencias de Podemos y BNG.

Advertía también en su discurso que "el mundo atraviesa una profunda crisis espiritual y cultural en múltiples formas de violencia, polarización y desconfianza recíproca" y ha afirmado que "la pluralidad política no debería degenerar en la descalificación permanente del adversario".

La mención a la Virgen del Pilar y al apóstol Santiago ha venido de la mano de una solicitud de "memoria histórica que busque la verdad y la reconciliación" frente a la crisis actual.

Ha ejecutado así un discurso que, cuidadosamente medido, con el que ha expuesto los postulados que el Vaticano ha defendido en los últimos años y bajo el que todos los presentes han encontrado pasajes con los que sentirse representados, o incluso, algo incomodados.

Últimas horas en Madrid

La jornada continuará ahora con un encuentro con los obispos en la sede de la Conferencia Episcopal Española.

Por la tarde, a las 18:00, el Santo Padre acudirá a la Catedral de la Almudena para presidir un acto de oración y rendir homenaje a la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid.

El último acto en la capital española será a las 19:00, con un multitudinario encuentro con la comunidad diocesana en el Estadio Santiago Bernabéu, donde se espera que León XIV dirija un nuevo mensaje a decenas de miles de fieles antes de retirarse a descansar y preparar su posterior viaje a Barcelona.