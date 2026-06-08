"Sus palabras deberían servir de ejemplo": así han vivido los diputados de Aragón el discurso del Papa en el Congreso

Representantes de Aragón de PP y PSOE y sus compañeros de filas, este lunes, en el Congreso de los Diputados. E. E.

"Ha sido un honor". Los diputados y senadores aragoneses han sido este lunes testigos directos del histórico discurso de León XIV en el Congreso de los Diputados.

El popular Luis María Beamonte se queda con la defensa del Sumo Pontífice de los valores que sostienen a una sociedad libre y democrática, desde la libertad a la familia, la dignidad al respeto a las instituciones.

"Lo he vivido muy intensamente. Ha sido un mensaje profundo y, a la vez, tranquilo. Y ya el final, con la mención a la Virgen del Pilar, ha sido fantástico", reconocía.

Para la socialista Marta Gracia también ha sido "un privilegio" poder estar esta mañana en la Cámara Baja y escuchar a Robert Prevost en persona.

"Lo he vivido como lo que es, un momento histórico", aseguraba. ¿Y qué destaca? Fundamentalmente, su defensa de la convivencia y la necesidad de poner a las personas en el centro de la acción política.

"Es algo que nosotros, como representantes de los ciudadanos, tendríamos que hacer siempre, pero no siempre sucede. Nos ayuda a no olvidar para quién trabajamos: los migrantes, las personas más vulnerables..", relataba.

Un Congreso hasta la bandera

El Congreso estaba hasta la bandera. Tanto que los diputados han tenido que madrugar y presentarse a las 8.30, dos horas antes del discurso del Pontífice, estar en hora y pasar todos los controles.

Han sido momentos que prácticamente todos han querido guardar para el recuerdo, como atestiguan la retahíla de fotos y selfies que se han hecho unos y otros desde la bancada.

Lo que no le ha gustado ni a Beamonte ni a sus compañeros de filas es que el diputado de Junts Josep Maria Cruset se haya puesto en pie al sonar el himno del Vaticano y se haya sentado durante el de España.

"Es un gesto que le retrata en el Congreso, donde los símbolos de España merecen el mismo respeto que los de cualquier otro país, te guste o no", sentencia.

¿Cundirá el ejemplo?

El mensaje de León XIV llega en uno de los momentos de más crispación en el Congreso de los Diputados.

"Debería servir de ejemplo. Al final, el Papa es una persona de referencia que va más allá de las creencias. Sus palabras tendrían que ayudar a que todos tomáramos nota, pero no sé qué pasará", admitía la diputada socialista.

Actos en Madrid

Beamonte estuvo ya en la multitudinaria misa de este domingo en Cibeles. Poco importó que hubiera que estar de pie a 30 grados. Mereció la pena.

"Fue muy emocionante. Me llamó mucho la atención el respeto. La gente guardaba silencio y seguía atenta la Eucaristía. También es para destacar la cantidad de gente joven", cuenta.