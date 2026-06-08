Comienza la distribución de más de 100.000 gafas para ver el eclipse solar a 600 centros educativos de Aragón

Kits para ver el eclipse solar que ha distribuido el Gobierno de Aragón en centros educativos Fabian Simón

La cuenta atrás ya ha comenzado para vivir el eclipse solar del 12 de agosto. Para que todo el mundo esté preparado para vivir este evento natural sin precedentes el Gobierno de Aragón ha lanzado la campaña 'Disfruta del eclipse con seguridad' orientada a los escolares.

Desde este martes se van a comenzar a distribuir en más de 600 centros educativos 102.000 kits entre alumnos de Educación Infantil y Primaria con el fin de que "puedan saber exactamente cómo ver el eclipse". Así lo han explicado el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, y la consejera de Educación, Carmen Susín.

"Este fenómeno sirve como un proceso de aprendizaje para el alumnado y estos kits sirven para que lo vivan con total seguridad", ha señalado la consejera de Educación. Así, la intención por parte del Ejecutivo aragonés es que estos materiales estén en manos del alumnado "para que tengan tiempo de familiarizarse".

Por ello, estas dos últimas semanas de cursos se van a destinar a conocer y trabajar el eclipse solar.

Este kit contiene unas gafas adecuadas y homologadas para observar el eclipse que se encuentran dentro de un sobre que recalca "no abrir hasta el 12 de agosto". Además presenta un folleto informativo con información preventiva y consejos sobre cómo utilizar las gafas, advertencias de no usar gafas de protección.

Además contiene consejos frente al calor de agosto como beber agua con frecuencia, usar crema solar, llevar ropa ligera, ponerse gorra, buscar zonas de sombra y evitar bebidas con mucho azúcar. A los que se añaden medidas preventivas frente a las picaduras de mosquitos u otros insectos.

Susín ha subrayado que cada detalle está predispuesto para que los alumnos acudan siendo "auténticos expertos en astrofísica".

Por su parte, el consejero de Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha incidido en el trabajo que llevan "meses" realizando desde su consejería para organizar este evento histórico. De esta forma, los dispositivos de seguridad en los distintos ámbitos se encontrarán activos antes, durante y después del eclipse.

En esta misma línea, ha querido agradecer el trabajo de Delegación de Gobierno por su "absoluta coordinación" en materia de tráfico y llegada de ciudadanos que es competencia estatal.