Aragón tiene 550 protocolos activos por acoso escolar y 1.118 por ideación suicida: estas son las nuevas medidas a aplicar

El departamento de Educación va a poner en marcha la Plataforma Educar destinada a dar consejos y cursos a las familias.

"Los datos este año no son buenos". Así se ha referido la consejera de Educación, Carmen Susín, ante las cifras que se presentan sobre casos de acoso escolar en Aragón minutos antes de dar inicio a la sesión del Observatorio de la Convivencia y contra el Acoso Escolar.

Según ha desglosado, el número de casos y de protocolos se ha incrementado. En cuestión de acoso escolar, hay activados 550 protocolos mientras que por ideación suicida alcanzan los 1.118. Todos ellos desde la franja de 4º de Primaria hasta la etapa de Educación Secundaria.

De forma más específica, de los protocolos activados un total de 6 o 7% finalizan con la conclusión de que los alumnos están siendo víctimas de acoso.

"Se han incrementado tanto los protocolos de acoso como los protocolos de ideación suicida. Lo que nos dicen los datos es que vamos en la buena dirección, las nuevas acciones que se están poniendo en marcha están permitiendo a los profesores detectar más los casos y, por lo tanto, poder trabajar con los alumnos", ha valorado la consejera de Educación.

Así, los protocolos de actuación trabajan casi de inmediato. Susín ha explicado que en el momento de que hay un indicio, en 24 horas se activa el protocolo y en 10 días tiene que estar resuelto. "El objetivo de todos estos programas es mejorar el bienestar emocional de nuestros alumnos, prevenir todas las cuestiones que pongan en quiebra ese bienestar emocional y, por lo tanto, actuar más rápido y con mucha más contundencia", ha incidido.

Dentro del acoso, los trabajos del observatorio han concluido en la evolución de este mismo y en la adaptación a la era de la tecnología. "Vemos ahora que antes, para acosar, tenías que estar enfrente del otro. Hoy en día, con una pantalla de móvil o tablet, el acoso puede ser las 24 horas del día", ha incidido Diego Arroyo, asesor de la Dirección General de Política Educativa y del equipo de orientación educativa en convivencia escolar.

Ante esta nueva realidad, Arroyo ha indicado que las aulas se deben adaptar a esta situación acompañado de un trabajo por parte de las familias.

Para agilizar estas líneas de trabajo, la consejera ha anunciado que se van a reforzar los equipos como también se va a implantar el Programa Educar. Esta última se trata, según ha explicado, en una plataforma para formar a las familias tanto desde el punto de vista del bienestar emocional como en el acceso a las nuevas tecnologías.

"Se trata de una herramienta gratuita, en línea, sin previa inscripción y siempre accesible con recursos, herramientas y cursos para que las familias, en la medida que puedan, tengan acceso a cursos que tengan que ver con la salud mental, el uso responsable de los móviles, Inteligencia Artificial, consejos", ha detallado Arroyo.