Así es la espectacular casulla que ha llevado el Papa León XIV en Madrid: creada en Aragón e inspirada en La Almudena

La casulla que ha llevado este domingo el Papa León XIV en su multitudinaria misa del Corpus Christi en Madrid tiene una curiosísima historia detrás.

Está hecha en Aragón e inspirada en la obra de José Luis Galicia, autor de los frescos de la catedral de la Almudena.

La empresa encargada de confeccionar la casulla -y más de 5.000 prendas que se utilizarán durante la primera visita del Sumo Pontífice a España- ha sido Zarasanta.

Para elaborarla se han necesitado semanas de trabajo, dedicación y artesanía.

" Une arte, tradición y simbolismo en una pieza creada para la liturgia del Santo Padre", explicaba la propia empresa a través de sus redes sociales.

En esta pieza, cada detalle tiene un significado.

Lo mismo ocurrirá con las que vestirá León XIV en Barcelona y Canarias, que tendrán guiños a estos dos puntos de la geografía española.

Como en toda gran creación, cuentan desde Zarasanta, todo comenzó con una idea; con unas primeras líneas, conceptos e inspiración sobre el papel.

Tras ello tocó escoger las herramientas, tejidos y pequeños elementos que iban a acompañar el proceso desde el primer momento.

"Objetos sencillos que, en manos del artesano, comienzan a transformar una idea en una pieza única", detallaban.

Cada línea trazada y cada corte sobre el tejido han estado guiados por la experiencia de los modistas de la empresa, que ha unido precisión, tradición y oficio para confeccionar una de sus piezas más especiales, en la que también se ha querido mantener el respeto que requiere una obra destinada a la liturgia.

Ya hace semanas, las distintas partes comenzaron a unirse mediante un trabajo paciente y minucioso, donde la experiencia y el cuidado por cada detalle han sido fundamentales.

Tras la costura, cada sección de la casulla ha tenido que ser planchada cuidadosamente para asentar las costuras, definir las formas y resaltar el trabajo realizado en cada etapa del proceso.

"Un paso silencioso pero esencial, donde la precisión y la atención al detalle preparan la pieza para su presentación final", añaden.

La historia

En su caso, una llamada que lo cambió todo. Daniel López Montañés acababa de cerrar la temporada de Semana Santa cuando le llamaron desde la Sagrada Familia de Barcelona para hacerle, posiblemente, el encargo más especial de su vida.

Un reto de palabras mayores que era confeccionar las prendas que va a llevar el Papa León XIV en su visita a Barcelona. A los dos días hubo una segunda llamada desde Madrid con el mismo motivo y poco tiempo después, la encomienda para vestirlo por su paso en Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

"Ya de por sí vestirlo para Barcelona era una maravilla porque además hablábamos de hacer 700 prendas cuando lo máximo que habíamos hecho en el taller hasta el momento era un encargo de 300", detallaba a EL ESPAÑOL el dueño de Zarasanta.