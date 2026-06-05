Caspe se une tras la muerte de un joven en una pelea entre temporeros: "Necesitamos reforzar la seguridad"

Detención del presunto autor de la muerte de un joven en Caspe Guardia Civil

Caspe no olvida. Los vecinos del municipio zaragozano se han concentrado este viernes como repulsa y condena a la pelea entre dos temporeros que tuvo lugar en la noche del miércoles en plaza Aragón y causó el fallecimiento de un joven valenciano de 27 años.

El presunto autor de los hechos fue detenido este jueves tras un amplio dispositivo policial que movilizó a decenas de agentes para dar con él tras haber huido del lugar del crimen.

Por estos hechos los vecinos del municipio e instituciones se han concentrado con un mensaje claro: pedir más seguridad.

Durante la concentración se ha leído un manifiesto: "En estos momentos de dolor, trasladamos nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro afecto a sus familiares, amigos y allegados, acompañándolos en su sufrimiento y mostrando nuestro respeto hacia su memoria", ha iniciado la lectura del texto firmado por todos los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento.

Asimismo, han querido dar las gracias a los servicios de emergencias y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que participaron en el dispositivo para la captura del autor del crimen.

"Este lamentable suceso pone de manifiesto la necesidad de seguir reforzando los recursos destinados a la seguridad ciudadana en aquellos municipios que, como Caspe y muchas otras localidades, experimentan importantes incrementos de población durante determinadas épocas del año", han demandado.

Ante la llegada masiva de temporeros para trabajar en la recogida de la fruta, en el manifiesto han reclamado "que las administraciones competentes adapten los medios humanos y materiales disponibles a la realidad de cada territorio".

"Desde el Ayuntamiento de Caspe venimos demandando el aumento de efectivos de seguridad en la zona y reiteramos la necesidad de reforzar de manera estable la plantilla de la Guardia Civil destinada a nuestro municipio", han señalado en la lectura.

Por ello mismo, reclaman al Gobierno de España la ampliación y actualización del catálogo de puestos de la Guardia Civil en Caspe para adecuarlo a la realidad demográfica, territorial y social actual de nuestro municipio del conjunto de la Comarca.

Para finalizar, han querido abogar por la buena convivencia: "Queremos realizar un llamamiento a la serenidad, al respeto mutuo y a la convivencia. Hoy más que nunca debemos permanecer unidos en el dolor, en el respeto a la víctima y en el compromiso compartido de seguir trabajando por una ciudad segura, tranquila y abierta para todos".