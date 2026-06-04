Vox avisa de que las pruebas a los "falsos menas" son solo el principio y Delegación ofrece la colaboración que niegue la DGA

La expulsión de un menor extranjero que resultó tener 20 años y el anuncio de pruebas forenses a todos los que no puedan acreditar su edad es solo "el principio".

Lo dice Vox, que ha reavivado su particular guerra contra la inmigración ilegal con los recursos y el altavoz del Gobierno de Aragón.

A las palabras del vicepresidente, Alejandro Nolasco, se unen mensajes de destacados diputados voxistas que dejan entrever cuál será la hoja de ruta del partido de Santiago Abascal.

"Cumpliremos nuestro compromiso de realizar a esos menas las pruebas médico forenses de determinación de la edad y veremos cómo hay una mayoría de mayores de edad. Expulsión de ilegales y falsos menas", exigía David Arranz en X (antes Twitter).

El también responsable jurídico de Vox en Aragón no se quedaba ahí y decía: "Después, los menas con sus padres también". Su mensaje iba acompañado con varios emojis. Entre ellos, un billete y un avión; el ya famoso 'billete de vuelta' al que aluden cada vez que se habla de inmigración.

La propia cuenta nacional del partido presumía en X de que, como defendieron en campaña, "si se quería, se podía".

"Os pedimos un gran apoyo, nos disteis el doble de Vox y lo estamos haciendo", aseguraba en un mensaje que terminó siendo compartido por la práctica totalidad de sus primeros espadas en Aragón.

El Departamento de Bienestar Social confirma que el joven de 20 años que se había hecho pasar por un menor de 13 está efectivamente expulsado desde el pasado 25 de mayo y ya no está siendo atendido en ninguna instalación del Gobierno de Aragón.

La razón, sostienen desde Vox, es que al tener más de 18 años ya no es competencia del Ejecutivo aragonés, un caso que, lejos de ser aislado, podría convertirse en la tónica con los de Abascal en el Pignatelli.

Desde la Delegación del Gobierno confirman que ofrecerán toda su colaboración para llegar donde no lo haga la DGA.

El escenario que se abre ahora, no obstante, es mucho más incierto, ya que estas expulsiones habían sido puntuales con Carmen Susín al frente de la consejería y ahora amenazan con volverse generalizadas.

Según los datos de la DGA, desde que el pasado otoño llegó el primer inmigrante solo 23 han acreditado fehacientemente su edad.

Pero la propia Delegación retó a Nolasco a hacer públicos cada semana los datos de los menores que hayan resultado tener más de 18 años.

El procedimiento, al detalle

Por norma, ya en Canarias se hace un cribado previo de estos menores.

Si, una vez en las comunidades, existen dudas sobre la edad se informa a la Fiscalía de Menores y se encargan las correspondientes pruebas.

Si el 'menor' en cuestión resulta tener más de 18 años, las administraciones y entidades colaboradoras proceden a trasladarlo a otro de los recursos existentes al margen de la 'red' autonómica.

Lo que se hace es analizar caso por caso y valorar la situación de cada persona, de ahí que no se pueda hablar de una solución global si los hasta ahora episodios "contadísimos" brotan 'en cascada'.

Margen de error

Vox insiste en que ante la más mínima duda se harán pruebas forenses, una medida que se podría aplicar a más de 90 menores extranjeros en la Comunidad.

Ha de tenerse en cuenta, no obstante, que estos test tienen un margen de error de uno o dos años, por lo que tampoco pueden descartarse 'falsos positivos' o negativos que no lo son.

Sin tensiones

Tras las palabras de Alejandro Nolasco en rueda de prensa, todas las miradas apuntaban al presidente de Aragón, Jorge Azcón.

Había gran expectación tras un primer roce, hace solo unos días, entre Vox y la vicepresidenta Mar Vaquero por la seguridad en los centros de menores, pero, al menos por ahora, no parece que las pruebas de edad vayan a convertirse en un foco de conflicto entre los socios.

De hecho, el propio Azcón recalcaba que estos análisis ya se venían haciendo y que iban a reforzarlos para que no hubiera fraudes.

Este miércoles, llamaba la atención que en la nota que anunciaba la expulsión de este primer menor se recalcase que la decisión se había tomado "por decisión del presidente Nolasco", una fórmula nada habitual en los comunicados oficiales del Gobierno de Aragón.

Desde Vox, no obstante, aseguran que fueron ellos quienes eligieron los términos y que no hubo ninguna presión o intento de distanciamiento por parte del PP.