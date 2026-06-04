Nolasco vincula el crimen de Caspe a la inmigración y Beltrán lo niega: "No hay relación entre sucesos y colores de piel"

El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco (Vox) ha cargado de nuevo contra la inmigración en España tras lo sucedido en Caspe este miércoles.

Nolasco ha condenado públicamente el "brutal" asesinato de un joven valenciano de 27 años. Los hechos todavía están investigando la Guardia Civil, aunque se ha atrevido a avanzar que "según testigos oculares" la muerte se ha producido "a manos de un marroquí que está ahora mismo la Policía buscando".

Estos hechos le han servido para recordar que desde su partido "siempre" han dicho que Caspe es "uno de los focos descontrolados de la inmigración masiva" y que la delincuencia en esta localidad zaragozana "es diaria y constante".

"Estamos hartos, lo hemos venido anunciando y esto, por desgracia, se veía venir. ¿Y qué es lo que hace el delegado del gobierno, el señor Beltrán? ¿Qué es lo que hace Marlaska? ¿Qué es lo que hace Pedro Sánchez? Nada, quitarnos y quitarnos más Guardia Civil e intentar boicotear todas las propuestas que lo que quieren es reforzar la seguridad en este municipio", ha denunciado.

Nolasco ha demandado así "el incremento de los crímenes por este Gobierno Central corrupto" y ha instado a que se refuerce "ya" la seguridad en estas localidades. "Nosotros no somos equidistantes entre la víctima, entre el asesinado y el asesino, no hay paños calientes", ha insistido.

Dice que Vox "siempre estará del lado de la ley, de la justicia, del lado de la víctima y no del lado de los agresores" y ha tildado de "gravísimo" lo sucedido en Caspe.

"Deseamos que este individuo sea detenido cuanto antes y ojalá no tuviéramos que estar aquí. Pero estamos aquí, como venimos estando las últimas veces, tanto hace unos meses y hace ya como unos dos o tres años, siempre por los reiterados casos de agresiones y de violencia y de criminalidad que tienen que ver siempre con la inmigración masiva y descontrolada", ha sentenciado Nolasco.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, ha rechazado que exista una relación entre el origen de las personas y la delincuencia. Ha advertido así que algunos intenten establecer "una correlación inexistente entre las nacionalidades, los colores de la piel, las religiones y los hechos o los sucesos con ilícitos criminales en Aragón".

Lo ha negado de forma rotunda y ha recordado otros delitos en la comunidad con autores "de todas las razas, de todas las nacionalidades y de todos los colores de piel". En este sentido, ha defendido la aportación de la población migrante a la sociedad aragonesa y ha subrayado que "no podemos atribuir al migrante" la responsabilidad colectiva por hechos delictivos cometidos por individuos concretos.