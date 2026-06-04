La Justicia anula el traslado de un menor extranjero no acompañado a Aragón "por criterios arbitrarios"

Imagen de archivo de Mar Vaquero, vicepresidenta de Aragón, en rueda de prensa E. E.

Un nuevo paso en cuestión de inmigración en Aragón. El Juzgado Contencioso Administrativo de Ceuta anula el traslado de un menor extranjero no acompañado a Aragón "por falta de motivación".

Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, este jueves sobre el fallo a favor del Gobierno de Aragón por el recurso interpuesto ante el traslado de un menor extranjero no acompañado a la Comunidad.

Según ha indicado la vicepresidenta, el fallo a favor del Ejecutivo aragonés se debe a que el traslado se realizó a la comunidad "por falta de motivación" y basándose "en criterios arbitrarios".

A pesar de que la sentencia aún no es en firme al haber quince días para presentar recurso, si se diera finalmente esto supondría "retrotraer el procedimiento al momento previo de la adjudicación".

Vaquero ha insistido en el rechazo del Gobierno de Aragón de la modificación del real decreto ley de Extranjería al tratarse de "inconstitucional".

"Este reparto que viene haciendo el Gobierno de España falta a los principios de igualdad, de solidaridad y conculca nuestro Estado de Derecho", ha incidido la vicepresidenta.

En esta misma línea, ha criticado que el reparto de inmigrantes sigue criterios de "xenofobia" al excluir a Cataluña y País Vasco de este: "Criterios hechos a medida ad hoc para evitar la llegada de inmigrantes a estas comunidades y al dictado de un prófugo de la justicia", ha recordado.

De esta forma, Vaquero ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez de "utilizar como moneda de cambio a los inmigrantes para conseguir el apoyo de los socios independentistas y utilizar como paquetes o mercancías a los menores de una comunidad a otra".

Asimismo, ha instado que para el Ejecutivo aragonés "era prioritario el interés superior del menor, para el Gobierno de España el interés superior es del adulto Pedro Sánchez".

222 pruebas en siete años

Preguntada en rueda de prensa y a raíz de la información dada este miércoles por el vicepresidente, Alejandro Nolasco, sobre la ampliación de las pruebas de determinación de edad de menores extranjeros no acompañados, Mar Vaquero ha respaldado a su compañero de Ejecutivo.

Así, ha ampliado en cuestión de datos. Según ha indicado, desde octubre de 2019 a 2026 el Instituto de Medicina Legal de Aragón ha realizado 222 pruebas de determinación de edad entre los inmigrantes que han llegado.

"Un 77,06% eran mayores de edad y no se adecuaba la edad a la que habían dicho", ha señalado. Esto se traduce en que 51 de ellos constataron que eran menores.

Acorde con el pacto de gobernabilidad firmado por el Partido Popular y Vox, la vicepresidenta ha recordado que se va a ampliar el presupuesto del IMLA "para llevar a cabo un incremento de pruebas de determinación de edad".