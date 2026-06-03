Azcón rescata al presidente del PAR, Alberto Izquierdo, y lo ficha como asesor del gabinete del Presidente en la DGA

Alberto Izquierdo, en el paseo de la Independencia de Zaragoza. E. E.

El Gobierno de Aragón ha anunciado este miércoles la incorporación de Alberto Izquierdo, presidente del PAR y alcalde de Gúdar, como asesor al gabinete del Presidente de Aragón.

Izquierdo quedó fuera de las Cortes de Aragón tras el mal resultado de las elecciones autonómicas del 8-F. Ahora, ocupará una plaza que estaba vacante en el Departamento.

Desde la DGA destacan la "contrastada valía política e institucional de Izquierdo en sus diferentes cargos públicos".

Con su incorporación, el Ejecutivo "refuerza la estrategia en la consolidación de una etapa de estabilidad que siga impulsando un momento inédito de crecimiento socioeconómico".

Al mismo tiempo, añaden, se persigue el desarrollo del municipalismo y la defensa de los intereses y valores aragoneses como ejes fundamentales para la prosperidad presente y futura de la Comunidad.

El líder coge de esta forma algo de aire ante la complicadísima situación económica de su partido, que podría jugárselo todo en las municipales de 2027.

Izquierdo confiaba en mantener la representación en el Parlamento autonómico e incluso ser decisivo si el PP sumaba con Aragón-Teruel Existe.

No obstante, el hecho de que no coincidieran autonómicas y municipales, donde el PAR tiene su verdadero músculo, y la 'ola' de Vox hicieron que Izquierdo perdiera el único escaño que les quedaba.

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