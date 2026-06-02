Ni raves ni coches parados en los arcenes: el gran reto para garantizar la seguridad durante el eclipse del 12 de agosto

La reunión de los directores de Protección Civil, este martes, en Zaragoza. E. E.

El eclipse total del próximo 12 de agosto será un gran reto en materia de Protección Civil para Aragón. El desplazamiento de miles de personas a los puntos de mayor visibilidad obligará a reforzar la seguridad en el sur de Zaragoza y la provincia de Teruel.

Entre los 'enemigos a batir' destacan las raves y los coches parados en los arcenes, que podrían dificultar la circulación y multiplicar el riesgo de accidente.

Este es uno de los aspectos que han analizado este martes los directores generales de Protección Civil de toda España y la secretaria general, Virginia Barcones.

Aragón ha mantenido ya reuniones técnicas y operativas a este respecto, pero de aquí al 12 de agosto habrá más. Una de ellas, específica sobre la situación del sur de Zaragoza y Teruel.

El delegado del Gobierno, Fernando Beltrán, ha asegurado que la Comunidad va en tiempo y forma.

No ha ocultado, sin embargo, que el tráfico va a ser "muy difícil de gestionar", de ahí la necesidad de impedir que haya coches que se paren en el arcén en los minutos clave o que se programen raves en algunos municipios.

El eclipse durará solo unos pocos minutos, pero obligará a desplegar a cientos de personas para que todo se desarrolle con normalidad.

"Se han previsto sitios de visualización específicos con zonas controladas, pero hay un montón de detalles que trabajar", reconocía Beltrán.

El despliegue más adecuado

Aragón lleva trabajando desde hace más de dos años en el eclipse. A este respecto, el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha señalado que “tenemos que buscar el despliegue de medios más adecuado para intentar que las afecciones a las zonas protegidas y al tráfico sean las menores posibles”.

"La magnitud de este acontecimiento hace difícil prever cuántas personas se desplazarán para observarlo en directo. No obstante, Aragón se convertirá este año en uno de los principales escenarios para la observación del eclipse, una circunstancia que volverá a repetirse en 2027 y 2028, consolidando a la Comunidad como un destino privilegiado para el turismo astronómico", completa.

"Necesario fortalecimiento"

Más allá del eclipse, Barcones ha reivindicado la necesidad de llegar a acuerdos, también en materia de Protección Civil, como la mejor manera de garantizar el necesario fortalecimiento del sistema.

Además, ha adelantado nuevas formaciones en centros educativos con las que los pequeños podrán aprender desde los 3 años qué hacer en caso de verse en mitad de un incendio o una inundación.