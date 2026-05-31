Jorge Azcón asume desde este lunes la Vicepresidencia del Comité de las Regiones de la Unión Europea

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, asumirá desde este 1 de junio la Vicepresidencia del Comité Europeo de las Regiones (CdR), cargo que ocupará hasta septiembre de 2027 en representación de España. Su designación se produce tras haber sido nombrado recientemente presidente de la delegación española en este órgano consultivo de la Unión Europea.

En esta nueva etapa, Azcón será el encargado de coordinar y representar a los miembros españoles ante el CdR, además de ejercer como vicepresidente en la Mesa del Comité, una responsabilidad que corresponde a cada uno de los Estados miembros. Su papel implicará también liderar la acción conjunta de la delegación española y velar por el cumplimiento de las líneas estratégicas fijadas en su programa de trabajo.

Como jefe de la delegación y miembro de la Mesa, el dirigente aragonés podrá asumir, cuando sea necesario, funciones de sustitución tanto de la Presidencia como de la Vicepresidencia primera durante las sesiones plenarias del Comité.

Entre los objetivos marcados para este periodo destacan dar continuidad a las iniciativas impulsadas por Galicia, que ha ocupado la vicepresidencia hasta ahora, especialmente en lo relativo a la mejora del futuro presupuesto comunitario, así como reforzar la visibilidad del trabajo del Comité y de la delegación española en las comunidades autónomas, con especial atención a los jóvenes.

Azcón ya formaba parte de la Mesa del Comité desde febrero de 2025, tras un acuerdo interno de la delegación española que definió su composición actual. Este órgano actúa como principal instancia política del CdR, al encargarse de establecer sus prioridades y supervisar su desarrollo.

La Mesa se reúne antes de cada sesión plenaria para coordinar los trabajos del Comité y sus comisiones, y celebra además dos encuentros extraordinarios anuales en el país que ostenta la Presidencia del Consejo de la Unión Europea.

En cuanto a su estructura, está integrada por el presidente del Comité, el vicepresidente primero, 27 vicepresidentes -uno por cada Estado miembro-, 26 miembros adicionales y los presidentes de los distintos grupos políticos. En el caso de España, la delegación cuenta con tres puestos: la vicepresidencia de la Mesa y dos miembros.