La ciudad romana del siglo I a.C. que sigue viva en Aragón: la lucha de sus vecinos por descubrir su pasado

Una ciudad romana se esconde en el corazón de la Comarca de las Cinco Villas. De acceso a pie y con mucha vida aún por descubrir el Yacimiento Los Bañales quiere hacerse cada vez más grande.

Esta ciudad -aún con un nombre por descubrir- se encuentra en la confluencia de los municipios de Layana, Uncastillo, Biota y Sádaba. Unos vestigios que dan constancia de que una ciudad romana estuvo instalada entre los siglos I a.C y III d.C.

Desde hace 18 años, un grupo científico con el apoyo de voluntarios y el amor de los vecinos de los pueblos busca recuperar y conservar esta ciudad parcialmente escondida.

Desde 2008, impulsados por la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón, el proyecto está liderado por Javier Andreu, director científico del Proyecto del Yacimiento Los Bañales y catedrático de historia antigua de la Universidad de Navarra.

Hasta este pasado 2025, Javier Andreu ha trabajado con la Fundación Uncastillo para la recuperación de este yacimiento romano. Así ha ido tomando forma la ciudad que a día de hoy se puede vislumbrar con su foro, un barrio de viviendas y una vivienda unifamiliar que se une a lo ya descubierto como las termas y el acueducto que es uno de los más antiguos de España.

Javier Andreu, director científico del Proyecto del Yacimiento de Los Bañales E.E.

"En los últimos años estamos excavando en un barrio residencial que se ha convertido en el mejor ejemplo de urbanismo romano en Aragón", explica sobre su trabajo Javier Andreu. Así se pueden ver calles, calles con pasos elevados para que crucen los peatones, una vivienda unifamiliar con pinturas murales.

Si bien aunque el Yacimiento está cogiendo forma de ciudad queda mucho por descubrir: "No sabemos nada de los edificios de espectáculos. Probablemente hubo un anfiteatro que aún no ha aparecido. No sabemos nada tampoco de los edificios comerciales con algunas tabernas o tiendas, tendría que haber un gran mercado que no ha aparecido".

Todo ello lo dice con pruebas que lo avalan ya que en este tiempo el equipo de trabajo ha realizado prospecciones geomagnéticas que han sacado a la luz estructuras muy bien conservadas, enterradas, esperando a ser excavadas. "El horizonte de desarrollo para el futuro es tremendo", recalca.

Para que ello sea posible, desde este diciembre de 2025 vecinos, aficionados e instituciones han formado la Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas con el fin de garantizar el disponer de más recursos y de un ente autónomo que gestione el proyecto.

Esta nueva fundación nace para dar el impulso necesario para su explotación. Los municipios de la zona, excepto Uncastillo, aportan una dotación económica para su desarrollo a la que el año pasado se unió una aportación del Gobierno de Aragón. Sin embargo, el impulso principal proviene de patronos, aportaciones privadas y voluntarios que hacen que el yacimiento siga con vida.

Sin embargo, el mayor problema con el que se encuentran en la actualidad es con la titularidad de los terrenos ya que en estos momentos son todos privados y eso les limita los puntos de excavación e investigación.

El poder de los vecinos

A pesar de ese escollo aún por superar, los vecinos se mantienen activos para que el Yacimiento no caiga en el olvido y sienten estos restos arqueológicos como suyos. No hay más que oír hablar a los fundadores y voluntarios de la Fundación mientras recorren Los Bañales para ver el arraigo que mantienen con él.

"Recuerdo perfectamente el momento en el que estábamos excavando y descubrimos las inscripciones", cuenta contenta Elena, promotora de la Fundación Los Bañales.

Así recuerda que de la emoción se le saltaron las lágrimas al ser partícipe de un hallazgo en el Yacimiento. Un día que vive con esperanza es cuando se encuentre la inscripción que confirme el nombre de este enclave que se cree que se trata de Tarraca.

Parte muy activa es Jesús Gay, alcalde de Layana, que a lo largo de los años ha construido un museo y un centro de interpretación que giran en torno a estos vestigios romanos con muestras de esculturas y vasijas encontradas en el yacimiento.

“El yacimiento nos sirve como lugar de referencia porque cualquiera que quiera ir tiene que pasar por aquí y se quedan”, señala. Y es que Layana se ha convertido en la puerta de acceso para conocer esta ciudad romana que ha sabido explotar la oportunidad.

Este pequeño pueblo de 100 habitantes además crece durante la época de excavación, en la que acuden una media de 20 personas a participar en el mes de julio en la excavación de los restos arqueológicos. En definitiva, el yacimiento ha supuesto un empuje para el municipio: "No mueve mucha riqueza pero sí que da vida al pueblo".

Premios y estudiantes de todo el mundo

El Yacimiento Los Bañales tiene un potencial aún por explotar, eso ha quedado claro, pero las grandes instituciones expertas ya le han echado el ojo.

En este último tiempo han recibido el premio Ingenio Azul de la Fundación Ingenio Azul y el British Roman Society, una de las entidades internacionales más prestigiosas de la Historia Antigua, con una dotación de 3.000 euros para ayudar en la investigación.

Además le avalan el impulso de las universidades de todo el mundo para estudiar en el terreno. “Por aquí han pasado 700 estudiantes de todo el mundo”, señala Andreu. Este próximo 5 de julio acudirán nueve estudiantes procedentes de Irlanda, Países Bajos, República Checa, Chile, Japón e Italia que acudirán a hacer trabajos de excavaciones hasta el 19 de julio.

Una vez que estos se marchen, tocará el turno de estudiantes de bachillerato a través del programa 'Arqueólogo por un día' promovido por el Diploma en Arqueología de la Universidad de Navarra

Un mismo periodo que se dará este año a la par con la fase de restauración que comienza este mes de junio. Así la campaña este año se cerrará el 26 de julio con una jornada de puertas abiertas y la difusión de los resultados de la excavación.

Una ciudad romana viva para visitar

Entre luchas por conseguir financiación y difusión de la ciudad romana, los esfuerzos también se dirigen en jornadas de visitas para dar a conocer el Yacimiento.

Así, expertos y voluntarios realizan visitas guiadas a grupos escolares como independientes para mostrar cada detalle que forma esta gran ciudad.

“Los Bañales se ponen como ejemplo de arqueología pública que se hace abierta para todo el público”, manifiesta Andreu. Ya que al tratarse de una investigación activa, se trata a su vez de ciudad viva que cada vez que acudes puedes conocer un trocito nuevo de ella.