El PSOE-Aragón, entre la "vergüenza" y la defensa cerrada a Pedro Sánchez: "No van a quedar ni las raspas"

La entrada de la UCO en Ferraz y la investigación de la gerente del Partido Socialista ha vuelto a sacudir a un PSOE-Aragón que no gana para disgustos.

El partido, dividido entre el mayoritario sector 'sanchista' y los aún fieles a la voz propia de Javier Lambán, vuelve a mostrar sus dos almas con lecturas diametralmente opuestas sobre la imputación del expresidente Zapatero y la nueva 'bomba' del 'caso Leire', que vuelve a salpicar a Santos Cerdán y alcanza a Ana María Fuentes.

Mientras unos piden "respeto al Estado de derecho" y esperar a que acabe la fase de instrucción, otros hablan directamente de "desolación" y "vergüenza".

"Cada vez es peor. Ver a Zapatero con joyas que parecen de una zarina provoca una auténtica tristeza", afirman desde el sector lambanista.

"¿Y dónde las iba a tener si no? Si no están en una caja fuerte, el seguro no se hace cargo en caso de robo", razonan quienes restan importancia a este hallazgo de la Policía Nacional, reconociendo, eso sí, que todo "se puede y se debe investigar".

La propia viuda del expresidente aragonés estallaba este miércoles en X (antes Twitter) "harta de los kamikazes y palmeros". "A mí no me importa lo de los demás, me importa lo que se ha defendido siempre y no se está cumpliendo", decía.

Sin embargo, ninguno de los críticos ha salido públicamente a defender esa voz propia que representaba el líder aragonés, ahora circunscrita únicamente a su compañero y amigo Emiliano García-Page.

La cercanía de las elecciones municipales hace que haya "miedo" a represalias, aunque ese otro PSOE asegura que hay partido y que todavía no han dicho la última palabra.

"El país funciona"

El principal argumento del sector que en Aragón lidera Pilar Alegría es que "el país funciona"; que no está paralizado y que el Gobierno de Pedro Sánchez está dando respuesta en caso de dana, incendio o crisis internacionales como la de Irán.

"Hay 22 millones de personas trabajando, no vamos a hacerle el trabajo al PP", resaltan.

Los hay que van más allá y cuestionan que la 'cascada' de escándalos llegue justo ahora. "¿Qué ha pasado con el 'caso Montoro'? Estamos ante una especie de cacería. Medio PSOE está ya sentenciado por la 'pena del Telediario'", lamentan.

Quienes marcan distancias con Pedro Sánchez, en cambio, temen que la ciudadanía termine perdiendo la confianza en el partido. "No van a quedar ni las raspas", auguran "aún perplejos" por los últimos autos conocidos.

Como prueba ponen lo ocurrido estas últimas semanas. "El PSOE está siendo incapaz de meter su mensaje, es imposible. Ni siquiera tras la visita al Papa se ha podido cambiar el foco", señalan.

Para ellos, la vida son ciclos y los ciclos, se agotan. "Atrincherarse no soluciona nada", defienden.

"Feijóo no quiere enfrentarse a Sánchez"

El sector 'sanchista' cree que si el PP insiste en el adelanto electoral es porque Feijóo "tiene miedo de medirse a Sánchez en las urnas y volver a salir escaldado".

Considera que el PP "quiere que caiga" para evitar lo que ocurrió en julio de 2023, cuando a Sánchez le dieron los números por la mínima.

Respecto a una posible moción de censura, los oficialistas animan al líder popular a presentarla aunque pierda para explicar su modelo de país y demostrar que el PP no solo son "críticas e insultos". "Debe dar la cara y no comportarse como un mediocre. El ansia viva le puede. Felipe González también perdió una moción de censura, pero ganó el debate", subrayan.

El problema, contestan los lambanistas, es que mientras tanto las instituciones están bloqueadas y la militancia, "absolutamente desorientada" ante unos frentes que están viniendo "por todas las aristas" y que amenazan con ir a más en unas próximas semanas que se prevén agónicas.

Con todo, los afines al presidente recuerdan que el PSOE tiene 147 años de historia, que han pasado "por muchas" y que siguen siendo el segundo partido más votado.

Avisan, a este respecto, de que si la derecha termina convirtiendo a Sánchez en un mártir corre el riesgo de que los votos se vayan "a un extremo que no es el que Feijóo querría".

Lo dicen pensando en Vox, pero también en el auge de fuerzas regionalistas como Adelante Andalucía o Chunta Aragonesista (CHA), que consiguieron capitalizar gran parte del aumento de participación y el descontento en las elecciones autonómicas de Andalucía y Aragón.

En lo único en que coinciden unos y otros es en que nadie sabe qué más puede llegar a salir. Sobre todo teniendo en cuenta que todavía hay una pieza separada sobre la financiación del PSOE de la que nada se sabe y que ni siquiera se han escuchado las explicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero en sede judicial.