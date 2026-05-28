PP y Vox se oponen a que Teruel Existe tenga grupo propio en las Cortes de Aragón: "La pluralidad está más que garantizada"

Teruel Existe no ha conseguido el apoyo del resto de la Cámara para estudiar un cambio en el reglamento de las Cortes que les permita obtener grupo propio, pese a tener 2 diputados. La formación tendrá que mantenerse en el grupo mixto, ya que PP y Vox han negado esta posibilidad.

Actualmente, Teruel Existe forma parte del grupo mixto. El reglamento de la Cámara dice que todas las formaciones con menos de 3 diputados se encuadrarán en el grupo mixto, lo que supone un reparto de los tiempos y las subvenciones económicas entre ellas.

Con esta propuesta, Teruel Existe quería rebajar ese número mínimo para tener grupo propio a 2 diputados, que es la cifra de escaños que tiene en la actualidad.

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, apelaba a la “pluralidad política” y la “democracia” para buscar esta reforma en el reglamento.

“Los grupos minoritarios requieren garantías de participación. Facilitar la presencia de distintas sensibilidades contribuye a enriquecer la pluralidad política. Debemos lograr que todos los ciudadanos se sientan bien representados”, ha afirmado Guitarte.

Ni PP ni Vox han apoyado esta medida. El popular Ramón Celma cree que la pluralidad política ya está garantizada en el Estatuto de Autonomía y en el reglamento de las Cortes, y considera que se lanzaría a la ciudadanía un “mensaje que no es real” al “cambiar las normas por el interés de unos pocos”.

“En ningún parlamento se puede constituir grupo con menos de 3 diputados. En Aragón, tenemos la suerte de que se puede tener representación con un 3% de los votos por circunscripción, cuando en otras comunidades se necesita un 5%”, ha apuntado Celma.

Desde Vox, su portavoz, Santiago Morón, sostiene que Teruel Existe solo busca “más dinero” con esta propuesta.

“¿Cuántas veces hemos escuchado que para lo único que se ponen de acuerdo los políticos es para subirse el sueldo? No es una realidad, pero algo de eso hay, cuando Teruel Existe propone una reforma que beneficia directamente a su grupo”, ha afirmado Morón.

El PSOE se ha mostrado abierto a debatir esta propuesta, si bien lamenta que se dedique tiempo a esta propuesta y no al control del Gobierno, en medio de “recortes en sanidad o privatización en la educación”.