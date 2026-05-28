El Bicentenario de la muerte de Goya, "proyecto de Estado": "Aragón no es un actor más, su casa debe estar representada"

El acto ha tenido actuaciones que han fusionado la música y el baile con las pinturas de Goya. E. E.

El Gobierno de Aragón y el Ministerio de Cultura han dado este jueves el pistoletazo de salida al Bicentenario de la muerte de Goya, declarado acontecimiento de interés público.

La Cartuja del Aula Dei ha sido testigo del consenso existente en torno a un "proyecto de Estado" que servirá para reivindicar a un pintor adelantado a su tiempo que sigue estando de plena actualidad.

Las dos instituciones se han comprometido a ir de la mano, aunque el presidente autonómico, Jorge Azcón, ha querido ser claro: "Aragón no es un actor más, es el origen", recalcaba en su intervención, en la que ha reclamado una de las vicepresidencias de la comisión organizadora.

Por el momento, la comisión nacional contempla una presidencia de honor a cargo de Los Reyes y estará presidida por el presidente del Gobierno.

Los ministros de Cultura, Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y Política Territorial y Memoria Democrática ostentarán las vicepresidencias primera, segunda y tercera respectivamente, un organigrama que no parece responder a las reivindicaciones del Gobierno PP-Vox, que sí tendrá presencia en el pleno.

"Tender puentes"

El primer centenario, ha recordado el ministro Ernest Urtasun, se conmemoró con viajes 'todo incluido' de 15 días por los escenarios de Goya en España, bailes de gala y exposiciones, y para este se está diseñando un amplio calendario de actividades, muestras y congresos en torno a su figura que se alargará hasta finales de 2028.

El propio ministro ha reconocido que este tipo de consensos son una clara expresión de una unanimidad que "resulta cada día más inusual".

Azcón, con el ministro Urtasun en La Cartuja del Aula Dei. Fabián Simón Gobierno de Aragón

El titular de Cultura ha incidido en la necesidad absoluta de tender puentes y propiciar una conversación pública sobre un artista que se ha situado "más allá de gustos y juicios".

La de Goya, ha reconocido, es una obra anclada en la tierra, llena de humor y de sátira. "Tan moderna que a veces nos sume en un estado de incredulidad", completaba.

Urtasun se ha comprometido a que este sea un proyecto de Estado, un emblema de la cultura española que dará oportunidad de repensar al artista "a la luz de este tiempo nuestro".

El siguiente paso será constituir la comisión, que se encargará de coordinar todas las actividades y exposiciones que se programen desde la cooperación entre las administraciones y las entidades públicas y privadas que participarán en el aniversario.

Con esta 'primera piedra', Aragón ha querido demostrar que más allá de que existan discrepancias o diferencias con la política de Cultura del Gobierno de Pedro Sánchez, las instituciones deben ser capaces de sumar esfuerzos "en aquello que nos une".

"Aragón es la tierra natal de este gran genio, su casa debe estar representada. Si algo ha caracterizado a Goya es su aragonesidad", decía Azcón.

Para la DGA, el territorio explica en gran medida al genio y su singularidad. La muestra es la propia Cartuja del Aula Dei y sus pinturas murales, "el primer gran encargo" del genio de Fuendetodos.

En este sentido, Azcón insistía en que si Goya admiró y conquistó al mundo y lo sigue haciendo es por ser aragonés; por el carácter que imprime en toda su obra y en el que los aragoneses nos sentimos reconocidos.

"Es un aragonés arquetípico. Todos nuestros símbolos, creencias y valores están en su forma de expresarse", continuaba Azcón, quien destacaba que su mirada crítica, libre y valiente tiene mucho que ver con ser aragonés.

En su opinión, este Bicentenario da una oportunidad adicional para saldar una deuda con el pintor y reivindicarlo como aragonés.

Equipo de comisarios

El Ministerio ha designado a un equipo de comisarios que estará formado por Concha Lomba Serrano, Alfonso Palacio, Eva Alquézar y Rocío García Ipiña. Los cuatro serán los encargados del diseño de la programación de este evento.

Durante este primer gran acto se ha confirmado que Zaragoza y Madrid serán los dos escenarios más relevantes de la conmemoración debido a su singular vinculación con Goya, aunque habrá actividades y exposiciones en todo el territorio nacional y también en el ámbito internacional.

El Museo del Prado, que custodia más de 1.000 obras del pintor, desplegará una amplia programación para celebrar a Goya. En ellas se abordará su figura ahondando en los aspectos de su producción menos estudiados, así como en la contemporaneidad y vigencia de su legado.

Entre las exposiciones en las que ya ha comenzado a trabajar destaca ‘Goya y la religión’, que presentará un acercamiento novedoso y ambicioso a la obra del pintor a respecto del momento histórico de profunda transformación de la religión en Europa y España como el que le tocó vivir.

Por su parte, la Galería de Colecciones Reales abordará en una gran exposición cómo fue la llegada de Francisco de Goya a la Corte y sus primeros años de trabajo en contacto con los palacios reales y sus colecciones.

Con ella, y atendiendo principalmente a los tapices confeccionados a través de los cartones diseñados por el pintor, explorará cómo las colecciones reales influyeron en la formación del estilo y posterior carrera de Goya.

En Aragón, los planes más inmediatos pasan por una gran exposición La Lonja el próximo año en colaboración con el Museo del Prado y una experiencia inmersiva en 2028.

A ello hay que sumar la transformación de la plaza del Pilar como 'gran escenario goyesco' o la ampliación del Museo Goya de Ibercaja, entre otros proyectos.

Además de todo esto, el programa del bicentenario incluirá publicaciones especializadas, talleres creativos, trabajos audiovisuales, simposios y congresos que permitirán profundizar en la figura del genio y acercarla a todo tipo de públicos.