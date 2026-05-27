El PSOE solicitará una Comisión de Investigación por el coste de La Nueva Romareda: "Son más de 200 millones"

El PSOE va a solicitar en las Cortes de Aragón una Comisión de Investigación que analice toda la ‘operación Romareda’. Después del informe de la Cámara de Cuentas, los socialistas quieren poner “luz” al proceso de construcción del nuevo estadio de fútbol en Zaragoza.

Así lo ha avanzado este miércoles la líder del PSOE-Aragón y portavoz en las Cortes, Pilar Alegría, durante una entrevista en el programa ‘La Rebotica’ de la Cadena SER, en donde se ha opuesto a que haya “oscurantismo” y “especulación” en torno a La Nueva Romareda.

“Podemos estar hablando de un estadio que le cueste a todos los aragoneses más de 200 millones de euros. ¿Cómo hemos pasado de 0 euros a más de 200 millones?”, ha cuestionado Alegría.

Para que se debata la creación de esta comisión de investigación, el PSOE necesita que otro grupo le apoye en la propuesta. Sin embargo, previsiblemente, no saldría adelante si PP y Vox imponen su mayoría en la Cámara.

“Merecemos mayor transparencia, explicaciones y conocer la verdad. Veo cuestiones que me preocupan mucho. Es importante abrir luz y dar mayor transparencia a esta operación. Son 200 millones, ya tendríamos hasta la segunda línea del tranvía”, ha afirmado Alegría.

El último informe de la Cámara de Cuentas cifró en "al menos" 173 millones el coste de La Nueva Romareda, al incluir otras partidas financiadas por el Ayuntamiento o el Gobierno de Aragón.

Entre esos costes se sitúa, principalmente, el Impuesto de Construcciones (ICIO) que se eleva a 4,8 millones de euros, con independencia de que pueda existir una bonificación. Además, se le añade la urbanización del exterior de La Romareda, desconocido en el momento de elaboración del informe y que el Ayuntamiento fijó en 4,5 millones, que se sumarían a los 173,2.

La propia Cámara de Cuentas reconoce que esta cifra es una “aproximación” por falta de información, y teniendo en cuenta que el proyecto no culminará hasta 2027.

“No puede descartarse la aparición de necesidades adicionales que requieran atención prioritaria, ya sea como consecuencia directa del avance de las obras o derivadas del propio funcionamiento ordinario de la sociedad. Estas circunstancias podrían suponer ajustes al alza en la cifra global de recursos necesarios, la cual, en todo caso, solo podrá determinarse con precisión una vez finalizado el proceso en su totalidad”, exponían desde la Cámara de Cuentas.