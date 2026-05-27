Muere un bebé de 16 meses en Zaragoza tras caer por la ventana de un sexto piso del barrio de Las Fuentes

El suceso ha ocurrido en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. E. E.

Un bebé de un año y medio ha muerto este miércoles tras caer desde la ventana de un sexto piso en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza. Los hechos se han producido en torno a las 13.30 en la calle Monasterio de Obarra, a la altura del número 1.

Los primeros en acudir ha sido una patrulla de la Policía Local, a la que inmediatamente se ha sumado la Policía Nacional.

Las primeras informaciones apuntan a que se trataría de un accidente.

Según trasladan desde de la Jefatura Superior de la Policía Nacional, el niño se habría caído accidentalmente desde la ventana de su domicilio.

Se trata de un sexto piso, la última altura del bloque.

A la llegada de una ambulancia del 061 se le han realizado trabajos de reanimación. Finalmente, los servicios sanitarios han confirmado la triste noticia de su fallecimiento.

Hasta el lugar se han trasladado también la unidad de Policía Científica y el Grupo de Homicidios, que se ha hecho cargo de la investigación.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el bebé pertenecería a una familia de origen africano.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha mostrado “consternada” por la triste noticia y ha mandado todo su cariño tanto a su familia como a sus seres queridos.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.