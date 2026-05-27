Choque entre la DGA y un diputado del PSOE por las obras del edificio Pignatelli: "A política no se viene a mentir"

El consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, ha cargado duramente contra un diputado del PSOE, Jorge Pastor, por “mentir” sobre los trabajos de climatización del edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón.

Pastor había culpado al Gobierno de Aragón de destinar fondos europeos de rehabilitación a edificios administrativos, como el Pignatelli, y no a centros educativos.

“Hasta ahora, Aragón ha recibido en conjunto 58 millones de euros, que se han destinado a la rehabilitación de edificios administrativos en distintos puntos de la comunidad, como Teruel, Alcañiz o Jaca, entre otros. También en Zaragoza, incluido el edificio Pignatelli, donde está el despacho del señor Azcón”, ha afirmado.

Ante ello, el responsable de Hacienda, “bastante sorprendido”, ha salido al paso, incidiendo en que fue el Gobierno de Lambán el que decidió destinar esos fondos europeos a las obras de eficiencia energética en el Pignatelli.

“Sorprende que venga a hacer política una persona como el señor Pastor a mentir y engañar a los ciudadanos. Con un tema tan sensible como las temperaturas y mejorar la situación de los niños en los colegios, no se puede mentir ni faltar a la verdad. Le pido que rectifique, que reconozca que se precipitó, y diga que metió la pata”, ha señalado Bermúdez de Castro.

Incluso, el consejero ha afirmado que, si aún fuera diputado, pediría su reprobación, mientras añade que ya se está trabajando para mejorar los colegios.

“La consejera está trabajando y ha creado un grupo de opinión para saber dónde hace falta. Se va a actuar desde nuestras posibilidades económicas lo más rápido posible, pero no podemos permitir que se falte a la verdad por echar mierda”, ha añadido.