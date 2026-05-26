Nolasco anuncia un protocolo de seguridad reforzada en los centros de menas ante "la acumulación de altercados"

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha anunciado este martes la puesta en marcha de un protocolo de seguridad reforzada en los centros de menores extranjeros no acompañados dependientes de la comunidad autónoma.

La medida, según ha explicado, responde a "la alarmante acumulación de altercados, algunos de ellos de especial gravedad, que tienen lugar en estas instalaciones y que son protagonizados por un número significativo de menas".

Nolasco ha señalado que la situación de "grave conflictividad que generan estos jóvenes no sólo constituye una amenaza cierta y contrastada para el personal a su servicio y cuidado”, sino que también "alteran la convivencia y seguridad de la totalidad de los jóvenes acogidos en estos centros".

Además, el vicepresidente ha asegurado que "los incidentes graves no son hechos aislados, tal y como nos han trasladado reiteradamente los profesionales que trabajan en dichos centros".

"Ni son hechos aislados ni son aislados los casos de menas que los protagonizan", ha recalcado.

Objetivo

El nuevo protocolo tendrá un doble objetivo: reforzar la seguridad en el interior de los centros y proteger a los trabajadores, además de garantizar el cumplimiento del deber de tutela que corresponde a la administración autonómica sobre los menores acogidos.

"Dispondremos de unos controles adecuados en materia de accesos, perimetral y de seguridad exterior en aras a la pacífica convivencia colectiva", ha detallado Nolasco.

Los trabajos para elaborar este plan comenzaron la pasada semana con una reunión entre el vicepresidente y el comisario de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional en Aragón, Félix Jodrá.

Desde el Ejecutivo autonómico han indicado que los encuentros continuarán para avanzar en la definición del protocolo, en el que ya trabajan los servicios del Gobierno de Aragón.

Nolasco ha recordado que una de las funciones principales de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional es "la vigilancia y seguridad de edificios públicos o en aquellos en los que se ejerce un servicio público que directamente depende de la administración autonómica, más aún en un caso como este en el que se atiende a menores".

Por último, el Gobierno de Aragón ha reiterado su rechazo a acoger a más menores extranjeros no acompañados y ha insistido en su oposición a la política migratoria del Gobierno central y a la llegada de inmigrantes ilegales, tanto adultos como menores de edad.