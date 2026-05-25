Susín defiende toda la educación "sin apellidos ni colores" en plena crisis con la comunidad educativa

La consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Carmen Susín, se ha estrenado este lunes en la Comisión con el recuerdo de la huelga de la semana pasada por la concertación del Bachillerato.

Susín ha presentado su hoja de ruta para esta nueva legislatura con el foco puesto en "toda la educación sin apellidos ni colores". De esta forma, ha defendido la medida impulsada por su predecesora, Tomasa Hernández, y la ha expuesto como la piedra de "la libertad de elección".

Así, la nueva consejera de Educación ha querido evitar hacer "política de trincheras": "La izquierda se esfuerza en intentar atrapar a toda esa comunidad educativa en un marco en el que los derechos se anuncian en camisetas coloridas", ha criticado.

En esta misma línea, Susín ha defendido que tanto la educación pública como concertada son "dos modelos compenetrados y sostenibles". Por lo que su trabajo como consejera se va a basar en "trabajar para mejorar toda la educación aragonesa".

Así, ha echado por tierra la "privatización del sistema" y ha sostenido que la concertación del bachillerato no supone "una merma de recursos para la pública": "Es una apuesta por la equidad para que la situación económica no sea una barrera".

En el sentido económico, Susín no ha perdido la oportunidad para hablar de cifras haciendo referencia a que se invierten bajo el mandato de Jorge Azcón 1.092 millones para la red pública y 209 para la concertada. Esto supone, según sus datos, 134 millones más que con el Gobierno de Lambán: "Se han destinado más recursos y mejor gestionados mal que le pese a la oposición".

Durante su intervención, la consejera ha incidido que en su gestión se va a enfocar en que el "alumno y sus necesidades recuperen su posición como epicentro de la política": "Maestros, docentes y formaciones serán una prioridad para esta consejería".

"Abrazarse a las corbatas verdes"

Por su parte, el portavoz del PSOE, Jorge Pastor, ha cargado contra la nueva consejera y su pacto con Vox: "Prefieren abrazarse a las corbatas verdes que quieren mucho cerdo que a las camisetas verdes de los maestros".

Así, ha señalado que su mandato "empieza bastante mal": "Dimitió una director general por discrepancias con usted y ha nombrado a un director general que sabe mucho de humillación y de machismo pero poco de educación". Ha hecho alusión a José Luis Ferrando y un tuit publicado en 2013.

David Arranz (Vox) ha apoyado en su intervención el acuerdo entre ambas formaciones. Así, ha defendido la medida que incluía el pacto para la eliminación de los estudios de lengua árabe: "Si queremos que se integre la gente que viene aquí tendrá que conocer la cultura de aquí no la de Marruecos". A pie de una petición para los comedores escolares ya que al portavoz le "gustaría ver mucho cerdo".

Desde CHA, Isabel Lasobras, ha criticado el nombrado pacto ya que "contamina la educación aragonesa con mensajes ideológicos".

Por parte del grupo mixto, Marta Abengochea (IU) ha presentado que frente a la "privatización", se están viendo "obligados a hacer su trabajo que es defender e impulsar la educación pública".