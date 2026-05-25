Un alto cargo del Gobierno de Lambán pagó casi 7.000 euros a Begoña Gómez por el software de la Complutense

Raúl Oliván, director general de Gobierno Abierto del Gobierno de Aragón del socialista Javier Lambán, pagó un total de 6.687,85 euros a una empresa de Begoña Gómez por el uso del software de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Según el último informe de la UCO, la empresa Innovación Hexagonal SL, cuyo administrador es Oliván, remitió facturas a la empresa creada por Begoña Gómez para lucrarse con el software, llamada Transforma TSC.

La UCO sostiene que, pese a lo que defiende Begoña Gómez, dicho sistema informático, por tanto, sí entró en funcionamiento, superó la fase de desarrollo y hasta llegó a ser utilizado por sus usuarios finales. Y que estaba, por tanto, abierto a "actividad comercial".

Fragmento del informe de la UCO sobre dos pagos a Transforma TSC SL.

Contradice así la tesis de defensa de Begoña Gómez, quien, en varios escritos firmados por su abogado, ha argumentado que el software nunca estuvo desarrollado al completo.

Este pago se habría producido el 14 de marzo de 2024, cuando Oliván ya no formaba parte del Gobierno aragonés, del que salió en agosto de 2023 con la entrada del PP.

La UCO ha remitido dos informes al juez Peinado sobre las presuntas irregularidades en los contratos de Begoña Gómez en la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense de Madrid. Según los investigadores, estos contratos se diseñaban para adjudicarlos a empresas concretas.

Los agentes sostienen que la sociedad de Gómez tenía actividad comercial, aunque ella lo niegue. Como prueba, aportan unos pagos de esa firma, propiedad de Raúl Oliván.

Además, la Guardia Civil detalla que el software sí llegó a ponerse a disposición de sus usuarios finales -las pymes, pequeñas y medianas empresas- y no sólo mediante dicha web, sino a través de talleres promocionales presenciales, uno de ellos en Zaragoza.